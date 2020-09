Navalnyin kunto on sairaalan mukaan kohentunut riittävästi kotiuttamista varten. Lääkärit arvioivat Navalnyin toipumisen edistymisen ja tämänhetkisen kunnon perusteella, että täysi toipuminen on mahdollista. Myrkytyksen mahdollisia pitkäaikaisvaikutuksia on kuitenkin lääkärien mukaan vielä liian aikaista arvioida.

Navalnyi oli Charitessa hoidettavana 32 päivää, joista 24 tehohoidossa.

