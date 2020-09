Trump hyökkäsi jälleen edesmennyttä republikaanisenaattori McCainia vastaan Twitterissä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump hyökkäsi keskiviikkona jälleen Twitterissä edesmennyttä republikaanisenaattori John McCainia vastaan. Trumpin solvauksia edelsi McCainin lesken ilmoitus demokraattien presidenttiehdokas Joe Bidenin tukemisesta marraskuun vaaleissa.

– En tunne Cindy McCainia muuten kuin, että asetin hänet komiteaan hänen aviomiehensä pyynnöstä, Trump tviittasi.

– Joe Biden oli John McCainin sylikoira, Trump julisti.

Presidentti jatkoi arvostelemalla "monia huonoja päätöksiä", jotka koskivat muun muassa "loputtomia sotia" ja veteraanien asioita käsittelevää ministeriötä. Presidentti kertoi myös, ettei ollut koskaan McCainin "fani".

– Cindy voi pitää uneliaan Joen, Trump julisti viitaten Cindy McCainiin ja kilpakumppaniinsa Joe Bideniin.

Trump ei ole suoranaisesti piilotellut näkemyksiään McCainista, vaan on solvannut edesmennyttä senaattoria aiemminkin. Vuonna 2015 pyrkiessään republikaanien presidenttiehdokkaaksi hän haukkui republikaanisenaattori McCainia, joka oli aikanaan yli viisi vuotta sotavankina Pohjois-Vietnamissa.

Vaikka McCainia pidettiin sotasankarina, ei Trump ollut asiasta lainkaan samaa mieltä.

– Pidän ihmisistä, jotka eivät tule vangituiksi, Trump sanoi.

McCain oli yksi harvoista Trumpia avoimesti arvostelleista republikaaneista. Hän kuoli vuonna 2018.

Cindy McCain: "Olemme ensisijassa amerikkalaisia"

Cindy McCain kertoi paikallista aikaa tiistai-iltana antavansa tukensa demokraattiehdokas Bidenille. Hän kertoi aviomiehensä eläneen eräänlaisen säännöstön mukaisesti, minkä pääasiallinen viesti oli: maa ensin.

– Me olemme republikaaneja, kyllä, mutta ensisijassa amerikkalaisia. Tässä kissassa on vain yksi ehdokas, joka kannattaa arvojamme kansakuntana, ja se on Joe Biden, McCain tviittasi.

Cindy McCain kertoo, ettei hän ole Bidenin kanssa aina samaa mieltä asioista, ja tietää Bidenilla ja hänen edesmenneellä aviomiehellään olleen tulisia väittelyitä.

– Mutta hän on hyvä ja rehellinen mies. Hän johtaa meitä arvokkuudella, McCain jatkoi.

Biden kertoi brittilehti Guardianin mukaan jo ennen McCainin vahvistusta, että leski oli suunnitellut tukevansa Bidenia presidentinvaaleissa.

Osasyynä demokraatin tukemiselle olivat Bidenin mukaan olleet se, miten Trumpin on väitetty haukkuneen kuolleita sotilaita häviäjiksi, ja kuinka hän oli perunut suunnitellun vierailunsa sotilashautausmaalle.

Trumpille arvostetun senaattorin lesken päätös on kova isku. Presidentti on kehuskellut hänellä olevan koko republikaanipuolueen tuki takanaan.