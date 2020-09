Viime viikolla kuolleen ikonisen tuomarin arkku esillä maan korkeimmassa oikeudessa – "Ginsburg halusi olla oopperavirtuoosi, mutta hänestä tuli rocktähti"

Yhdysvalloissa surijat kerääntyivät keskiviikkona maan korkeimpaan oikeuteen kunnioittamaan viime viikolla kuolleen Ruth Bader Ginsburgin muistoa. Ginsburgin arkku on parhaillaan esillä maan pääkaupungissa sijaitsevassa korkeimman oikeuden rakennuksessa.

Kansalaiset voivat saapua keskiviikon ja torstain aikana ilmaisemaan kunnioitustaan tasa-arvon ja oikeuden puolesta taistelleen Ginsburgin muistolle, kertoo uutiskanava CBS.

Tuomarin elämän ja uran kunniaksi järjestettyä muistotilaisuutta vietettiin uutistoimisto AFP:n mukaan keskiviikkona raikkaassa syyssäässä. Muistotilaisuus alkoi aamulla, kun Ginsburgin arkku tuotiin korkeimman oikeuden rakennukseen.

AFP:n mukaan yli 100 Ginsburgin entistä oikeuden avustajaa oli asettunut arkkusaaton ajaksi riviin korkeimman oikeuden portaille. He toimivat CBS:n mukaan eräänlaisina kunnia-arkunkantajina.

Yhdysvaltain lipulla peitetty arkku saapui korkeimman oikeuden eteen keskiviikkona paikallista hieman ennen puolta kymmentä, kertoo CBS. Korkeimman oikeuden poliisit kantoivat arkun ylös rakennuksen marmoriportaita aina korkeimman oikeuden suureen saliin, johon arkku alkujaan asetettiin.

CBS:n mukaan pienimuotoiseen yksityiseen muistotilaisuuteen olivat kokoontuneena muun muassa kaikki kahdeksan Ginsburgin taaksensa jättämää tuomarikollegaa. Korkeimman oikeuden puheenjohtaja John Roberts sanoi Ginsburgin elämän olleen "yksi monista amerikkalaisen unelman versioista".

Roberts arvioi edesmenneen liberaalituomarin uransa aikana kynäilemien kirjoitusten ohjaavan oikeusistuinta vielä vuosikymmenten ajan.

– On sanottu, että Ruth halusi olla oopperavirtuoosi, mutta hänestä tulikin sen sijaan rocktähti, Roberts sanoi keskiviikkona CBS:n mukaan.

Perjantaina Ginsburgista tulee vuorostaan ensimmäinen nainen, jonka arkku viedään Yhdysvaltain kongressin rakennukseen United States Capitoliin.

Myös maan presidentin Donald Trumpin on määrä vierailla torstaina maan korkeimmassa oikeudessa osoittamassa kunnioitusta Ginsburgin muistolle.

Trump on ollut Ginsburgin kuoleman jälkeen nopealiikkeinen liberaalituomarin seuraajan valitsemisessa. Hän on sanonut nimeävänsä oman ehdokkaansa uudeksi korkeimman oikeuden tuomariksi lauantaina.

Tämän jälkeen republikaanipuolueen odotetaan kiirehtivän nimitysprosessin maaliin ennen marraskuun alun presidentinvaaleja. Demokraattivastustajat ovat vaatineet, ettei uuden tuomarin valitsemisessa hötkyiltäisi, vaan valintaa lykättäisiin ja se tehtäisiin vasta vaalien jälkeen.

Republikaanisenaattori Mitt Romney on sanonut tukevansa presidentti Trumpin ehdokasta maan korkeimman oikeuden tuomariksi ja nimityksen käsittelyn etenemistä. Asiasta ovat kertoneet useat kansainväliset mediat.

Mitä todennäköisimmin tämä tarkoittaa sitä, että uusi tuomari valitaan vielä Trumpin presidenttikaudella. Muun muassa BBC kirjoittaa, että Romneyn tuella asian käsittelyyn on saatu enemmistö eli 51 senaattoria.

Presidentti nimittää uuden tuomarin, mutta senaatin on hyväksyttävä se. Tällä hetkellä niin presidentti kuin senaatin enemmistö ovat republikaaneja.

Kaksi republikaanisenaattoria on kuitenkin aiemmin ilmoittanut vastustavansa Trumpin suunnitelmaa nimittää korkeimman oikeuden uusi jäsen pikavauhtia. Neljän republikaanin tulisi vastustaa esitystä, jotta tuomarinimitys ei saisi riittävää enemmistöä.

Romney on yksi merkittävistä republikaaneista, joka on kritisoinut Trumpia äänekkäästi.

– Perustuslaki antaa presidentille vallan nimittää ja senaatille valtuuden antaa neuvoja ja suostumus korkeimman oikeuden ehdokkaille, Romney sanoi New York Timesin mukaan.

– Näin ollen aion noudattaa perustuslakia ja ennakkotapaa harkitessani presidentin ehdokasta.

Demokraattien mukaan tuomarin nimittäminen lähellä marraskuussa pidettäviä presidentinvaaleja on vallan väärinkäyttöä. Demokraatit ovat vaatineet, että tuomarin nimitystä pitää lykätä, jotta valinta jää presidentinvaalien voittajan tehtäväksi.

Vuonna 2016 senaatin republikaanit kieltäytyivät äänestämästä tuomarin nimityksestä, koska Barack Obaman kautta oli silloin jäljellä enää kymmenen kuukautta.

BBC:n mukaan Trump on kertonut oman valintansa olevan nainen. CNN kirjoittaa lähteisiinsä viitaten, että tällä hetkellä presidentin suosikki tehtävään vaikuttaa olevan tuomari ja asianajaja Amy Coney Barrett, joka on nähty nyt Valkoisella talolla kahtena päivänä peräkkäin. ¨

CNN viittaa jutussa lähteisiin, jotka tuntevat aiheen hyvin. Kukaan lähteistä ei kuitenkaan sano varmasti, että Barrett on Trumpin valinta. Presidentti on heidän mukaansa kuitenkin antanut ymmärtää olevansa aivan myyty. Tietojen mukaan Trumpilla on ollut nimitykseen viisi naiskandidaattia.

Korkeimman oikeuden liberaaliin siipeen lukeutunut Ginsburg kuoli perjantaina 87-vuotiaana haimasyövän aiheuttamiin komplikaatioihin. Hänen kuolemansa avaa Trumpille mahdollisuuden kallistaa yhdeksänhenkinen korkein oikeus selkeän konservatiivienemmistöiseksi vuosikymmenten ajaksi.

Korkeimman oikeuden tuomarit voivat halutessaan pysyä virassaan kuolemaansa saakka. Korkein oikeus tekee merkittäviä linjauksia, jotka voivat liittyä muun muassa aborttioikeuteen, käsiaseisiin, ihmisoikeuksiin ja kuolemantuomioihin.