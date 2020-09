EU ei tunnusta Lukashenkaa Valko-Venäjän presidentiksi – Minskiin kokoontunut jälleen mielenosoittajia

Euroopan unioni ei edelleenkään tunnusta Aljaksandr Lukashenkaa Valko-Venäjän presidentiksi.

EU antoi kannanottonsa sen jälkeen, kun Lukashenkan virkaanastujaisseremonia pidettiin piilossa suurelta yleisöltä eilen. EU on jo aiemmin kertonut, ettei se tunnusta Valko-Venäjän elokuussa pidettyjen presidentinvaalien tulosta.

– EU toistaa jälleen, että elokuun presidentinvaalit eivät olleet vapaat tai reilut. EU ei tunnusta niiden vilpillisiä tuloksia. Siksi myös niin sanotulta eiliseltä "virkaanastujaisseremonialta" ja Lukashenkan väittämältä mandaatilta uupuu kaikki demokraattinen, laillinen pohja, Euroopan komissio sanoi kannanotossaan.

EU myös huomautti, että seremonialta puuttuu laajan valkovenäläisen väestönosan hyväksyntä, mikä on tullut ilmi useissa laajoissa protesteissa.

EU kertoi myös arvioivansa uudelleen suhteita Valko-Venäjän kanssa. EU on jo suunnitellut pakotteita Valko-Venäjälle, mutta ei ole onnistunut sopimaan vielä niistä.

Lukashenka: "Emme ole pyytäneet koskaan tunnustamaan vaaleja"

Lukashenka vastasi EU:n kommentteihin tänään.

– Emme ole koskaan pyytäneet ketään tunnustamaan tai olemaan tunnustamatta vaalejamme tai presidentin valinnan laillisuutta, hän sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Lukashenkan on uskottu halunneen pitää eiliset virkaanastujaisensa salassa, koska niistä ei tiedotettu etukäteen. Hän itse kiisti tämän ja perusteli kantaansa sillä, että virkaanastujaisiin oli kutsuttu 2 000 ihmistä ja autosaattue ajoi näkyvästi pääkaupungin lävitse.

– Mitään salattavaa ei ole, hän sanoi.

Sisäministeriö: Eilisen protesteissa pidätetty yli 200

Vilpillisenä pidetyt presidentinvaalit ovat aiheuttaneet suurprotesteja Valko-Venäjällä jo yli kuukauden ajan. Lukashenkan vastaehdokas vaaleissa, Svjatlana Tsihanouskaja, painostettiin pakenemaan pian äänestyksen jälkeen Liettuaan. Hän on toistuvasti vaatinut EU:ta painostamaan Valko-Venäjän hallintoa.

Myös virkaanastujaisseremonia laukaisi eilen protesteja, joissa ainakin 150 ihmistä on pidätetty maassa toimivan ihmisoikeuskeskus Vjasnan mukaan. Valko-Venäjän sisäministeriö taas kertoi, että pidätettyjä olisi 252.

Mielenosoittajia on pidätetty ainakin pääkaupunki Minskissä ja Brestissä, joka sijaitsee maan lounaisosassa lähellä Puolan rajaa. Pidätyksiä on tehty myös muualla maassa. Mellakkapoliisi on käyttänyt mielenosoitusten hajottamiseen muun muassa vesitykkejä sekä kyynelkaasua. Monilla mielenosoittajilla on ollut mukanaan Valko-Venäjän vanha valkopunainen lippu.

Valkovenäläisen toimittajan Hanna Liubakovan mukaan myös torstaina opiskelijoita olisi kerääntynyt mielenosoituksiin, ja pääkaupunki Minskissä olisi tukittu teitä. Liubakova kertoi asiasta Twitterissä.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.