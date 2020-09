Kiinan YK-suurlähettiläs vastasi kovasanaisesti Trumpin virussyytöksiin – "Nyt saa riittää"

Kiinan YK-suurlähettiläs Zhang Jun on vastannut kovasanaisesti Yhdysvaltojen presidentille Donald Trumpille kaksi päivää sen jälkeen, kun Trump kutsui YK:n yleiskokouksen nauhoitetussa puheessaan koronavirusta Kiina-virukseksi.

– Minun täytyy sanoa, että nyt saa riittää, Zhang painotti.

Suurlähettilään mielestä Yhdysvaltain presidentti on luonut riittävästi ongelmia koko maailmalle. Zhang päätti moitepuheensa sanontaan, jonka Yhdysvaltojen johtajat ovat usein osoittaneet Kiinalle.

– Yhdysvaltojen pitäisi ymmärtää, että suurvallan pitäisi käyttäytyä suurvallan tavoin, Zhang sanoi.

Zhang esitti moitteensa sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen YK-suurlähettiläs oli pitänyt Kiinaa arvostelevan puheenvuoron YK:n turvallisuusneuvoston kokouksessa.

Zhang muistutti, että Yhdysvalloissa on eniten koronavirustartuntoja ja siihen liittyviä kuolemia koko maailmassa. Tartuntoja on lähes seitsemän miljoonaa ja kuolemia yli 200 000.

Viruksen alkuperämaana pidetty noin 1,4 miljardin asukkaan Kiina on ilmoittanut pandemian aikana vain noin 90 000 tartunnasta. Viruksen liittyviä kuolemia maa on ilmoittanut noin 4 700. Muu maailma on pitänyt Kiinan ilmoittamia lukuja epäilyttävän alhaisina.

Uusi koronavirus alkoi levitä Kiina Wuhanissa viime vuoden lopulla.