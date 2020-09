Teija Tiilikainen Ylellä: Hybridiuhkat ovat arkipäiväistyneet kansainvälisessä politiikassa

Ykkösaamussa vieraillut Tiilikainen sanoi tilanteen olevan sekava erityisesti Yhdysvaltojen presidentinvaalien alla. Jo vuoden 2016 vaaleista tiedetään, kuinka Venäjä sekoitti vaalikampanjoita verkkovaikuttamalla vaalit voittaneen Donald Trumpin puolesta. Tiilikaisen mukaan ajattelussa ja vastuunkannossa on kuitenkin tapahtunut paljon Yhdysvaltojen edellisten presidentinvaalien jälkeen, ja esimerkiksi sosiaalisen median toimijoilla on nyt vahvempi vastuu siitä, mitä niiden alustoilla tapahtuu.

Tiilikainen huomautti haastattelussa, että kansalaisten on nykyään entistä vaikeampi erottaa valheellinen ja tahallisesti vääristelty tieto oikeasta tiedosta, kun vaikuttaminen on levinnyt monenlaisiin kanaviin ja erilaiset tulkinnat leviävät nopeasti sosiaalisen median kanavissa. Hän korostaakin perinteisen journalismin tärkeyttä.

– Meidän täytyy varmistaa se, että meillä on sillä tavalla tuotettua tietoa, johon me voimme luottaa.

Myös Suomen on oltava varpaillaan

Tiilikainen painotti, että myös Suomi on haavoittuva hybriditoimille. Hän arvioi, että koska yhteiskunta on teknologian kehityksen myötä riippuvainen erilaisista tietojärjestelmistä, haavoittuvuudet niin rikollisryhmien, hakkereiden kuin ulkovaltojenkin vaikuttamiselle ovat lisääntyneet. Tähän vaikuttaa myös se, että kansainvälisessä politiikassa on vahva arvojen vastakkainasettelu ja kamppailu.

– Muiden tavoin meillä on tarve suojata demokraattisia prosessejamme ulkopuoliselta vaikuttamiselta ja ohjailulta sekä huolehtia siitä, ettei kriittisen infrastruktuurimme kautta päästä aiheuttamaan vakavia häiriöitä tai kriisitilanteessa jopa lamauttamaan yhteiskuntaamme laajemmin, hän sanoi Ylen jutussa.

Yksi esimerkki tästä on Tiilikaisen mukaan se, että sähköistä äänestämistä ei ole otettu käyttöön, sillä hybridivaikuttaminen ja muut haitat on arvioitu hyötyjä merkittävämmiksi.