Koronaviruksen kurittama Italia pärjää nyt muita paremmin, mutta matkaa on vielä edessä

Italia oli ensimmäinen koronaviruksen kouriin joutunut Euroopan maa. Nyt Välimeren valtiolla näyttää kuitenkin menevän paljon paremmin kuin monella muulla maalla: kun Ranskassa kerrottiin esimerkiksi torstaina yli 16 000 uudesta tartunnasta ja Espanjassa luku oli samana päivänä yli 10 000, Italiassa päivittäinen luku on jo viikkojen ajan ollut alle 2 000.

Vaikka maa tekee vähemmän testejä – noin 120 000 päivässä, kun Ranskassa testejä on päivittäin 180 000 – testimäärä ei silti riitä selittämään suurta eroa tapausmäärissä.

Asiantuntijat arvelevat syyksi tiukkoja ja pitkiä eristäytymismääräyksiä sekä yhteisöllistä traumaa, jonka ruumisarkkupinot ja ylitäydet teho-osastot jättivät kansalaisten mieliin.

Professori ja tartuntatautien asiantuntija Massimo Andreoni Rooman Tor Vergata -sairaalasta sanoo, että määräykset tulivat voimaan jo maaliskuun alussa eikä niitä hellitetty ennen kuin vasta toukokuussa. Lisäksi rajoituksia hellitettiin asteittain hitaammin kuin monessa muussa maassa.

Yhtä mieltä on Milanon Sacco-sairaalaan tartuntatautiasiantuntija Massimo Galli. Hän kertoo lauantain Corrierre della Sera -lehdelle, että muita pidemmät ja tiukemmat rajoitukset ovat suojanneet Italiaa.

Kuittailua Britannian kanssa

Maailman terveysjärjestö WHO käytti Italiaa tällä viikolla hyvänä esimerkkinä ja kehui sen hallituksen selkeää ohjeistusta ja kansalaisten vankkaa tukea viruksen leviämistä estäville toimille.

Britannian pääministeri Boris Johnson kuittaili Italialle ja Saksalle tällä viikolla perustellessaan Britannian korkeampia tartuntalukuja sillä, että britit ovat "vapautta rakastavia". Italian presidentti Sergio Mattarella vastasi suunsoittoon toteamalla, että myös italialaiset rakastavat vapautta mutta sen lisäksi käyttäytyvät vastuullisesti.

Italiassa kasvomaskit ovat pakollisia ruuhkaisissa julkisissa paikoissa aamukuuden ja iltakuuden välisenä aikana. Monet kuitenkin käyttävät suojamaskia myös tilanteissa, joissa se ei ole pakollinen.

Rooman kansainvälinen lentokenttä Fiumicino oli ensimmäinen, joka sai Skytraxilta viiden tähden arvion koronavirustoimistaan. Kentällä mitataan matkustajien ruumiinlämpöä, käytetään suojamaskeja, noudatetaan turvaetäisyyksiä ja tarjolla on runsaasti käsidesiä. Lisäksi Italiassa järjestetään Rooman ja Milanon välisiä "koronaviruksettomia" lentoja ihmisille, jotka ovat saaneet negatiivisen testituloksen.

Eristys on voinut aiheuttaa masennusta

Monet Italian koulut aukesivat syyskuun puolivälissä, ja sadoista kouluista on sen jälkeen raportoitu ainakin yksi tartunta. Jos oppilaalla on oireita, edessä on pakollinen koronavirustesti ennen kouluun paluuta.

Sairaalat ja tutkimuslaitokset ovat havainneet mielenterveyshäiriöiden ja masennuksen yleistyneen, mikä saattaa olla rajoitustoimien aiheuttamaa. Bergamossa työskentelevä psykologi Gloria Volpato kertoi lauantaina AGI-uutistoimistolle, että erityisesti muiden ihmisen pelko on entistä yleisempää, kun kaikki kontaktit koetaan tartuntariskeiksi. Bergamon seutu on yksi pahiten koronaviruksesta kärsineistä alueista.

Nyt huomiota kiinnitetään siihen, mitä tapahtuu, kun rajattu määrä yleisöä pääsee taas jalkapallostadioneille ja etelän alueet avaavat koulunsa.

– Näemme tulevan kuukauden aikana vaikutukset ja sen, onnistuuko Italia säilyttämään nämä matalat lukemat vai nouseeko se Ranskan ja Espanjan lukemiin, professori Andreoni sanoo.