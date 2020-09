Yhdysvalloissa New Yorkin osavaltiossa on raportoitu yli tuhannesta uudesta koronavirustartunnasta vuorokauden sisällä ensimmäistä kertaa sitten alkukesän. New York oli Yhdysvaltain koronaepidemian ensimmäinen polttopiste.

Viimeksi vastaavia tartuntamääriä kirjattiin osavaltiossa 5. kesäkuuta, käy ilmi osavaltion kuvernööri Andrew Cuomon toimiston julkaisemista tilastoista. Perjantain aikana testejä tehtiin osavaltiossa lähes 100 000, eli hieman yli prosentilla testatuista todettiin tartunta. Koko maassa tartuntoja on todettu pandemian aikana yli seitsemän miljoonaa.