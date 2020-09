Poliisi otti ihmisiä kiinni opposition mielenosoituksen alla Minskissä

Valko-Venäjällä poliisi on ottanut kiinni useita ihmisiä opposition mielenosoituksen alla. Mielenosoittajat alkoivat kokoontua pääkaupungissa Minskissä iltapäivällä kahden tienoilla.

Mielenosoituksia on järjestetty joka sunnuntai sen jälkeen kun Aljaksandr Lukashenkan julistautui vilpillisenä pidettyjen presidentinvaalien voittajaksi.

Kiinniottojen lisäksi useita metroasemia Minskin keskustassa on suljettu ennen mielenosoitusten alkamista, kertovat uutistoimisto AFP:n toimittajat paikan päältä. Lisäksi Lukashenkan asuinpaikka on ympäröity aidoin ja rakennusta vartioivat mellakkapoliisit.

Sosiaalisessa mediassa jaetuissa videoissa näkyy aseistettuja ajoneuvoja sekä vesitykkejä pääkaupungin kaduilla. AFP:n toimittajien mukaan keskeisiä aukioita ja ostoskeskuksia, joista mielenosoittajat ovat aiemmissa protesteissa hakeneet turvaa poliisin kovilta otteilta, on suljettu.

Eilisissä naisten mielenosoituksissa mellakkapoliisit ottivat kiinni 150 ihmistä.

Lukashenka ei horju

Mielenosoittajat vaativat Lukashenkan luopuvan maan johdosta. He tukevat opposition ehdokasta Svjatlana Tsihanouskaj aa, joka haki vaalipäivän jälkeen turvaa Liettuasta. Tsihanouskaja on saanut tuekseen useita ulkovaltojen johtajia. Muun muassa Ranskan presidentti Emmanuel Macron on sanonut pitävänsä ilmiselvänä, että Lukashenkan on luovuttava vallasta.

Lukashenka ei ole vaatimuksista piitannut, vaan hän on hakenut tukea Venäjän presidentiltä Vladimir Putinilta. Putin on luvannut sekä huomattavia määriä lainarahaa että tarvittaessa myös sotilaallista tukea.

Lukashenkan niin kutsutut virkaanastujaiset eivät kuitenkaan olleet mahtipontiset. Tilaisuus järjestettiin keskiviikkona ilman ennakkoilmoitusta tai mainintaa presidentin verkkosivuilla, eikä sitä televisioitu.

Monia Tsihanouskajan liittolaisia on vangittu tai pakotettu lähtemään maasta. Liittolaisten tavoitteena on järjestää uudet vaalit ja vaihtaa maan johto.

Valko-Venäjällä 26 vuotta vallassa ollut Lukashenka on varoitellut länsimaita ja sotilasliitto Natoa mielenosoittajien tukemisesta tai maan tilanteen horjuttamisesta. Eurooppalaisjohtajat eivät ole tunnustaneet Lukashenkaa Valko-Venäjän presidentiksi, ja maata vastaan on luvattu asettaa pakotteita sekä vilpillisten vaalien että mielenosoittajien väkivaltaisen kohtelun vuoksi.