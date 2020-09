NYT: Trump maksoi edellisenä vaalivuotena vain 750 dollaria liittovaltion tuloveroja – Trump väitti valeuutisiksi

Yhdysvaltain presidenttimaksoi vain 750 dollaria liittovaltion tuloveroja vuonna 2016, jolloin hänet valittiin presidentiksi, kertoo New York Times -lehti. Ensimmäisenä presidenttivuotenaan hän maksoi toisen vastaavan summan.

New York Times on saanut haltuunsa Trumpin veronpalautustietoja yli kahden vuosikymmenen ajalta.

Viimeisen 15 vuoden aikana Trump ei ole maksanut lainkaan liittovaltion tuloveroja kymmenenä vuotena. Syynä on se, että Trump on ilmoittanut hävinneensä paljon enemmän rahaa kuin on saanut tienattua.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Lehden mukaan asiakirjoista paljastuu myös esimerkiksi mittavaa tilintarkastustaistoa ja satojen miljoonien dollarien velkojen erääntymistä.

Trumpin verotietojen julkistamisesta on kiistelty koko hänen presidenttiytensä ajan.

Trump kiisti tuoreeltaan New York Timesin tiedot ja julisti ne "täysiksi valeuutisiksi".

Trump kertoi lehdistötilaisuudessa, että lehden julkaisemat veronpalautustiedot ovat keksittyjä. Hän vakuutteli maksaneensa "paljon" ja käytti esimerkkinä muun muassa osavaltion tuloveroja. Trumpin mukaan New Yorkin osavaltio velottaa paljon.