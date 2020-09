Katalonian aluejohtaja joutuu jättämään virkansa, kannattajat masinoivat heti mielenosoituksia

Espanjan korkein oikeus hylkäsi maanantaina Katalonian aluejohtajan Quim Torran valituksen, jonka tämä teki niskoittelusta saamastaan tuomiosta. Päätös merkitsee sitä, että Torran on jätettävä virkansa.

Oikeuden mukaan Torran on erottava heti, ja jätettävä toimensa apulaisjohtaja Pere Aragonesille. Torran kanslian mukaan päätös on kuitenkin lainvoimainen vasta kun siitä on kerrottu Torralle henkilökohtaisesti.

Katalonian itsenäisyyttä vaativat ryhmittymät kehottivat heti päätöksen jälkeen kannattajiaan lähtemään kaduille osoittamaan mieltä.

Päätöksen mukaan Torralla ei ole oikeutta toimia julkisessa virassa 18 kuukauteen ja hän saa 30 000 euron sakot.

Torra ei oikeuden mukaan noudattanut vaaliviranomaisten käskyä poistaa Katalonian itsenäistymisliikkeen symboleja Katalonian hallintorakennuksista ennen europarlamentti- ja paikallisvaaleja viime vuoden maaliskuussa.