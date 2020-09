Kiina kehotti muita maita lopettamaan koronasyyttelyn – Kreikkaan tuli pitkästä aikaa risteilyalus, miehistöstä löytyi heti koronatartuntoja

Ensimmäisessä Kreikkaan koronaeristyksen päättymisen jälkeen tulleessa risteilyaluksessa on todettu toistakymmentä koronavirustartuntaa, kertoi Kreikan rannikkovartiosto maanantaina.

Maltan lipun alla purjehtivassa Mein Schiff 6 -aluksessa on 922 matkustajaa ja 666 miehistön jäsentä. Kun 150:lle miehistöön kuuluvalle tehtiin koronatestit, löytyi heti 12 koronavirustartuntaa,

Miloksen saarelle ankkuroitunut alus oli tulossa Kreetalta ja sen oli määrä jatkaa matkaansa Pireuksen satamakaupunkiin Ateenan lähellä. Tartunnat saaneet ovat nyt eristyksissä laivalla, kunnes viranomaiset päättävät, minne laiva saa jatkaa matkaansa.

Kaikki matkustajat oli testattu koronaviruksen varalta ennen matkaa.

"Ainut vaihtoehto on tehdä yhteistyötä"

Kiinan ulkoministeri Wang Yi kehotti maanantaina muita maita lopettamaan syyttelyn koronaviruksen leviämisestä. Wangin mukaan muiden parjaaminen tuo mukanaan vain lisää vaikeuksia.

– Ainut vaihtoehto on tehdä yhteistyötä ja auttaa toisia. Muuta vaihtoehtoa ei ole, Wang sanoi.

Varsinkin Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on syyttänyt Kiinaa siitä, että virus pääsi leviämään ympäri maailmaa.

Maailmassa on tilastoitu jo yli miljoona koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Tartunnan saaneita on noin 33 miljoonaa.

Intia ilmoitti kuuden miljoonan tartunnan ylittymisestä

Maailman toiseksi väkirikkain valtio 1,3 miljardin asukkaan Intia kertoi maanantaina, että maassa on nyt vahvistettu yli kuusi miljoonaa koronavirustartuntaa. Intiassa on toiseksi eniten koronavirustartuntoja koko maailmassa Yhdysvaltojen jälkeen, jossa tartuntoja on yli seitsemän miljoonaa.

Intian terveysministeriö kertoi samalla, että maassa on lähes 100 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

Intiassa on vahvistettu elokuun lopulta lähtien 80 000–90 000 uutta koronavirustartuntaa päivittäin. Intian pääministeri Narendra Modi kehotti sunnuntaina kansalaisia käyttämään kasvomaskeja kotoa poistuessa.

– Ne ovat tehokkaita välineitä pelastaa jokaisen kansalaisen henki, Modi sanoi sunnuntaina radiopuheessaan.

Koronavirus jylläsi Intiassa alkuun suurkaupungeissa, kuten Intian taloudellisessa keskuksessa Mumbaissa ja pääkaupunki Delhissä. Nyt virus on kuitenkin alkanut levitä myös suurkaupunkien ulkopuolelle, joissa terveydenhuoltojärjestelmät ovat hauraita.

Merkel huolissaan Saksan kohonneista koronatartunnoista

Saksan liittokansleri Angela Merkel on hyvin huolissaan Saksan voimakkaasti kasvaneista koronavirustartunnoista. Merkelin edustaja Steffen Seibert kehotti saksalaisia noudattamaan tiukkoja hygieniaohjeita. Lisäksi Merkelin edustaja kehotti saksalaisia käyttämään kasvomaskeja, jos turvallista etäisyyttä muihin ihmisiin ei ole mahdollista noudattaa.

– Tartuntamäärien kehitys on suuri huolenaihe. Voimme nähdä, mihin se voi johtaa joissakin Euroopan maissa, Seibert kommentoi.

Merkelin puolueen CDU:n lähteiden mukaan Merkel oli varoittanut puolueensa johtohahmoja maan koronavirustilanteesta. Merkelin mukaan tällä hetkellä Saksassa vahvistetaan noin 2 000 tartuntaa päivässä, mutta jouluna jo yli 19 000 tartuntaa päivittäin, jos tartuntojen kasvuvauhti jatkuu nykyistä tahtia.

Saksassa on vahvistettu lähes 290 000 koronavirustartuntaa, ja virukseen liittyviä kuolemia on noin 9 500. 83 miljoonan asukkaan Saksassa koronavirukseen liittyen on kuollut 114 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku on Worldometer-sivuston mukaan 62. Worldometer-sivustolla on ajoittain esiintynyt epäjohdonmukaisuuksia.

Uutistoimisto: Maailmassa yli miljoona koronakuolemaa

Uutistoimisto AFP:n laskeman mukaan maailmassa on tilastoitu jo yli miljoona koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Tartunnan saaneita on noin 33 miljoonaa.

AFP:n laskelmat perustuvat virallisista lähteistä kerättyihin lukuihin.

Virustilannetta seuraavan yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston laskennassa kuolemien määrä oli maanantaiaamuna kahdeksan aikoihin vielä hieman alle miljoonan.

Yksittäisistä maista määrällisesti eniten koronaan liittyviä kuolemia on kirjattu Yhdysvalloissa, noin 205 000. Toiseksi eniten kuolemia on Brasiliassa, yli 141 000 tuhatta ja kolmanneksi eniten kuolemia on Intiassa.

Uusi koronavirus lähti leviämään Kiinan Wuhanista viime vuoden joulukuussa.