Trump ei juuri ole valmistautunut ensi yön tv-väittelyyn Bidenia vastaan, kertoo CNN

Hänen vastaehdokkaansa Joe Biden on valinnut perinteisemmän strategian ja valmistautunut väittelyihin huolellisesti avustajiensa kanssa.

– Mielestäni se, mitä teen joka päivä, on väittelyihin valmistautumista, Trump sanoi sunnuntaina.

CNN:n mukaan Trumpia ovat hänen lyhyissä harjoittelusessioissaan auttaneet muun muassa hänen henkilökohtainen asianajajansa, entinen New Yorkin pormestari Rudy Giuliani sekä entinen New Jerseyn kuvernööri Chris Christie.

Avustajat ovat valmistaneet Trumpia esimerkiksi siihen, että Biden nostaa esiin presidentin halventavat kommentit sodissa kuolleita sotilaita kohtaan. Trumpia on kehotettu korostamaan hänen toimiaan asevoimien rahoituksen parantamiseksi ja syyttämään Bidenia loputtomien sotien kannattamisesta.

Presidentillä ristiriitainen taktiikka verotietojen suhteen

Trumpin avustajat ovat myös joutuneet viime hetkellä keksimään tapoja, joilla presidentti voi väittelyssä vastata verotietojaan koskeviin kysymyksiin. New York Times julkaisi sunnuntaina paikallista aikaa paljastusjutun Trumpin verotiedoista. Jutusta selvisi muun muassa, kuinka mittavat velat presidentillä on, ja kuinka vähän hän on maksanut liittovaltion tuloveroja.

Uutisen julkaisuajankohta takaa sen, että aihe nousee varmasti esille ensimmäisessä tv-väittelyssä.

Toistaiseksi Trumpin taktiikka veroasian suhteen on ollut kaksiosainen. Toisaalta hän on kiistänyt New York Timesin tiedot ja kutsunut niitä valeuutiseksi, toisaalta hän on sanonut jutun perustuvan laittomasti hankittuihin tietoihin.

– Valeuutismedia tuo vuoden 2016 vaalien tapaan veroni ja paljon muuta hölynpölyä esille laittomasti hankittujen tietojen ja pahojen tarkoitusperien avulla. Jos katsotte uskomattomia omistuksiani, mitä valeuutiset eivät tehneet, huomaatte, että minulla on hyvin vähän velkaa verrattuna omistuksieni arvoon, Trump sanoi maanantaina Twitterissä.

Sama linja jatkunee, jos Biden yrittää tentata Trumpia veroasiasta väittelyssä.

"Trump on vaarallinen vastustaja"

Yleensä presidenttiehdokkaat valmistautuvat väittelyihin perusteellisesti ja järjestävät avustajiensa kanssa jopa luonnollisen pituisia harjoitusväittelyitä.

Trump on siinä mielessä toisenlainen poliitikko, että hän luottaa enemmän omiin vaistoihinsa kuin huolelliseen valmistautumiseen. Omintakeinen tyyli tekee hänestä vaikean voitettavan perinteisillä keinoilla.

Philippe Reines, joka toimi neljä vuotta sitten demokraattiehdokas Hillary Clintoni n avustajana ja esitti Trumpia harjoitusväittelyissä, sanoo Washington Postissa Trumpin olevan sekä huono väittelijä että vaikea väittelyvastus.

– Hän on vaarallinen vastustaja. Vuonna 2016 siksi, ettei hänellä ollut mitään hävittävää. Nyt taas siksi, että hänellä on kaikki hävittävänä, Reines kirjoitti.

Hän huomautti, että Bidenin täytyy valmistautua siihen, että Trump ei pysy aiheessa eikä noudata väittelyn moderaattorin ohjausta.

Neljä vuotta sitten Trumpin avustajat saivat hänet valmistautumaan väittelyihin perusteellisemmin. Presidenttinä hän kuitenkin nauttii päivittäin julkisuuden valokeilasta ja kokee CNN:n lähteiden mukaan väittelyihin valmistautumisen puuduttavana.

NYT: Trump käytti Diiliä imagonsa rakentamiseen

New York Times jatkoi Trumpin verotietoja koskevien juttujen vyöryttämistä maanantaina paikallista aikaa. Nyt lehti keskittyi siihen, miten suositun Diili-ohjelman tuotot auttoivat Trumpia puhaltamaan uutta eloa bisnesimperiumiinsa.

Trumpin yritykset tekivät rutkasti tappiota Diilin alkaessa, mutta ohjelman suosio toi hänelle uusia tulonlähteitä. Verotietojen mukaan Trump sai tosi-tv-ohjelmasta suoria tuloja 197 miljoonaa dollaria, minkä lisäksi ohjelman antama maine avasi hänelle tien 230 miljoonan dollarin lisätuloihin muun muassa erilaisten sponsorointisopimusten kautta.

Näiden rahavirtojen avulla Trump sai kasvatettua omistuksiaan haalimalla muun muassa useampia golfkenttiä.

New York Times pyrki uutisessaan osoittamaan, että Trump on harvoin saanut kasvatettua omaisuuttaan ydinliiketoiminnallaan. Esimerkiksi useat hänen hotellinsa, kasinonsa ja golfkenttänsä ovat viime vuosiin asti olleet tappiollisia.

Diili auttoi Trumpia kuitenkin rakentamaan menestyvän bisnesmiehen imagon, joka oli oleellinen osa hänen vetovoimaansa vuoden 2016 presidentinvaaleissa.