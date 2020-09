YK:n turvallisuusneuvosto vaatii välitöntä loppua taisteluille Vuoristo-Karabahissa

Hätäkokouksen pitänyt YK:n turvallisuusneuvosto on vaatinut välitöntä loppua Vuoristo-Karabahin alueen taisteluille Armenian ja Azerbaidzhanin joukkojen välillä. Useita päiviä jatkuneissa taisteluissa on kuollut lähes sata ihmistä.

Turvallisuusneuvoston 15 jäsenmaata tukivat yksimielisesti YK:n pääsihteerin vetoomusta väkivaltaisuuksien lopettamiseksi.

Azerbaidzhan ja Armenia ovat kiistelleet Vuoristo-Karabahin alueesta vuosikymmenten ajan. Maat ovat syyttäneet toisiaan sunnuntaina puhjenneiden väkivaltaisuuksien aloittamisesta. Väkivaltaisia yhteenottoja maiden välillä nähtiin myös aiemmin tänä vuonna sekä vuonna 2016.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Toistaiseksi kumpikaan osapuoli ei ole ollut halukas aselepoon.

Turkki tukee Azerbaidzhania

Turkki sotkeutui alkuviikosta yhä syvemmälle kiristyneeseen kriisiin. Armenia ilmoitti turkkilaisen taistelukoneen ampuneen alas yhden Armenian sotilaslentokoneista. Koneen lentäjä on puolustusministeriön edustajan mukaan kuollut.

Turkki ilmoitti välittömästi, ettei Armenian väite pidä paikkaansa. Myös Azerbaidzhan on kiistänyt, että Turkki olisi osallisena konfliktissa.

Tiistaina Venäjä vaati Turkkia toimimaan tulitauon aikaansaamiseksi Vuoristo-Karabahissa. Turkki on toistuvasti todennut, että ainoa keino päättää konflikti on Armenian vetäytyminen. Turkki on kertonut olevansa "täysin valmis" auttamaan Azerbaidzhania saamaan Vuoristo-Karabahin taas haltuunsa.

Vuoristo-Karabah on Azerbaidzhanin ympäröimä etnisesti armenialainen alue, joka irtaantui Azerbaidzhanin kontrollista 1990-luvulla.