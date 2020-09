Kansalaisjärjestöt: Uhanalaisten tiikerien kauppaa käydään myös EU:n alueella

Uhanalaisten tiikerien kauppaa käydään myös EU:n alueella, paljastaa luonnonsuojelujärjestö WWF:n ja villieläinten kauppaa selvittävän kansalaisjärjestön TRAFFICin raportti.

Tiikereillä ja niiden osilla käytävän kaupan mahdollistavat puutteellinen lainsäädäntö ja riittämätön valvonta.

Eläviä tiikereitä on kaupattu EU:sta ja Iso-Britanniasta muun muassa Kiinaan, Thaimaahan ja Vietnamiin. Kyseiset Aasian maat ovat tunnettuja niin sanotuista tiikerifarmeistaan, jotka pitävät yllä uhanalaisilla kissaeläimillä ja niiden osilla käytävää laitonta kauppaa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Vuosina 2013–2017 EU:n ja Iso-Britannian alueelta vietiin tai niiden kautta kuljetettiin yhteensä 187 tiikeriä.

Näistä 43 eläintä vietiin maista kaupallisessa tarkoituksessa. Loput vietiin ei-kaupallisessa tarkoituksessa esimerkiksi eläintarhoihin.

– Käytännössä tämä tarkoittaa, että osa eläimistä voi päätyä esimerkiksi tiikerifarmeille, josta niiden osia saattaa päätyä myyntiin. Vankeudessa elävistä tiikereistä myyntiin tulevat osat vaikeuttavat villien tiikereiden osien tunnistamista ja laittoman kaupan valvontaa. Lisäksi ne voivat lisätä tiikerin osien kysyntää, WWF:n suojeluasiantuntija Tanja Pirinen sanoi tiedotteessa.

Yksityisomistuksessa olevien tiikereiden kasvatusta ei valvota riittävästi

Elävien tiikerien yksityinen omistaminen ja pitäminen on edelleen sallittua 14 maassa EU:n ja Iso-Britannian alueella.

Järjestöt tarkastelivat raportissaan muun muassa Saksan, Ranskan ja Iso-Britannian tilannetta, joissa tiikereiden omistus on laillista.

Järjestöjen mukaan yksityisessä omistuksessa olevien tiikereiden päätyminen laittomaan myyntiin voi olla myös riski. Raportti osoittaa, että tarkasteltujen maiden lainsäädäntö on puutteellinen, eikä yksityisomistuksessa olevien tiikereiden rekisteröimistä ja kasvattamista valvota riittävästi. Sen sijaan akkreditoiduissa ja lisensoiduissa eläintarhoissa valvonta toimii hyvin.

– Saimme selville, ettei tiukkoja raportointivaatimuksia ole eikä määräysten noudattamista yleensä valvota järjestelmällisesti -- voi siis kysyä miten nämä maat voivat varmistaa, ettei tiikereiden osia, esimerkiksi turkkeja tai luita, päädy laittomille markkinoille, sanoi tiedotteessa toinen raportin tekijä Louisa Musing TRAFFICista.

Suomessa tiikereiden pitäminen sirkuksessa tai yksityisomistuksessa ei ole laillista.

Luonnonvaraisia tiikereitä alle 4 000

WWF vaatii, että vangituilla tiikereillä, niiden osilla ja niistä tehdyillä tuotteilla käytävä kauppa on kiellettävä sekä EU:ssa että Iso-Britanniassa.

Lisäksi tiikereiden pitäminen sirkuksissa ja yksityisomistuksessa on kiellettävä, ellei valvontaa paranneta huomattavasti, jotta toiminnan laillisuus voidaan varmistaa.

WWF vaatii myös, että EU:hun perustetaan keskusrekisteri, johon kerätään DNA-näytteet kaikista vankeudessa elävistä tiikereistä EU:n alueella.

Eläinsuojelujärjestö Four Pawsin mukaan EU:ssa ja Iso-Britanniassa on yhteensä vähintään 850 vankeudessa elävää tiikeriä, mukaan lukien eläintarhoissa olevat tiikerit. USA:ssa elää vankeudessa vähintään 5 000 ja Aasiassa yli 8 000 tiikeriä. Luonnonvaraisia tiikereitä on jäljellä enää noin 3 900.