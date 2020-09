Poliisi paljasti Englannin kanaalin yli ihmisiä tuoneen salakuljetusringin

EU-maiden poliisiviranomaiset ovat paljastaneet ihmissalakuljetusringin, joka on kuljettanut ihmisiä Englannin kanaalin yli. Viranomaisten mukaan rinki on osa verkostoa, joka on tuonut tuhansia siirtolaisia hengenvaarallisissa oloissa Britanniaan.

Viime päivien aikana on otettu kiinni 12 salakuljetuksesta epäiltyä ihmistä. Heistä seitsemän otettiin kiinni Ranskassa, kolme Britanniassa ja kaksi Hollannissa, kertoo EU:n rikosoikeudellisen yhteistyön virasto Eurojust. Kiinnioton yhteydessä poliisi sai haltuunsa muun muassa 12 ajoneuvoa, kymmenen kumivenettä ja moottoria, yli 150 pelastusliiviä, asuntovaunun, venetrailerin, koruja ja noin 48 000 euroa käteistä rahaa. Kiinni otettujen epäillään olevan osa pääosin iranilaisten organisoimaa salakuljetusliigaa, joiden tukikohdat ovat Ranskassa, Hollannissa ja Britanniassa. – Verkoston uskotaan keränneen suuria voittoja salakuljettaessaan siirtolaisia pienillä veneillä Ranskan pohjoisrannikolta Britanniaan. Keskimäärin (Kanaalin) ylitys maksoi 3 000 euroa, Eurojust sanoi. Kuljettaessaan ylikuormitettuja veneitä usein hyvin vaikeissa sääoloissa vilkkaimpiin kaupallisiin laivareitteihin kuuluvalla Kanaalilla salakuljettajat vaaransivat sekä siirtolaisten että meripelastustehtäviä hoitavien viranomaisten hengen, Eurojust sanoi. Tammikuun alun jälkeen Ranskan viranomaiset ovat pysäyttäneet ainakin 1 317 siirtolaista, jotka ovat yrittäneet päästä Britanniaan, jotkut jopa uimalla Kanaalin yli.