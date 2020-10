Mediat: Trump taipui tuomitsemaan valkoisen ylivallan kannattajat ja Proud Boys -äärijärjestön

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on tuominnut ensimmäistä kertaa selväsanaisesti valkoisen ylivallan kannattajat ja Proud Boys -äärijärjestön.

Presidentti vastasi republikaanisenaattorien ja demokraattien vaateisiin valkoisen ylivallan tuomitsemisesta noin kaksi vuorokautta kansakuntaa kuohuttaneen vaaliväittelyn jälkeen. Hän kommentoi valkoisen ylivallan kannattajia torstai-iltana paikallista aikaa Fox Newsin haastattelussa. Asiasta kertoo muun muassa uutissivusto Axios.

Trump sanoi Foxilla ohjelman juontajalle Sean Hannitylle, että hän tuomitsee Ku Klux Klanin, valkoisen ylivallan kannattajat ja äärioikeistojärjestö Proud Boysin.

– Olen sanonut sen monta kertaa, haluan tehdä asian selväksi, tuomitsen KKK:n. Tuomitsen kaikki valkoisen ylivallan kannattajat. Tuomitsen Proud Boysin, Trump sanoi Hannitylle.

– En tiedä paljoa Proud Boysista, en juuri mitään, mutta tuomitsen sen, hän jatkoi.

Presidenttiä on vaadittu tuomitsemaan valkoinen ylivalta aiemminkin, mutta hän ei ole aina niin tehnyt. Asia nousi jälleen tapetille sen jälkeen, kun Trump ei suostunut tuomitsemaan Proud Boysia, kun häntä pyydettiin näin tekemään tiistaina vaaliväittelyssä.

Torstaisessa haastattelussa Trump vaati lisäksi, että hänen marraskuun presidentinvaalien demokraattihaastajansa Joe Biden tuomitsisi vuorostaan Antifan.

– Antifa on hirvittävä ihmisryhmä, Trump julisti Politicon mukaan.

Antifa on äärivasemmistolainen antifasistinen verkosto, joka toimii useissa eri maissa. Se pyrkii muun muassa vastustamaan äärioikeistoa ja rasismia.

Trump on asettunut toisinaan ääriryhmien puolelle

Hill-lehden mukaan Trump on toisinaan tuominnut yksittäisissä tilanteissa valkoisen ylivallan kannattajia ja viharyhmittymiä, mutta on myös usein puolustanut tällaisia ryhmiä.

Esimerkiksi Texasin osavaltiossa El Pasossa viime vuoden elokuussa tapahtuneen ampumistapauksen jälkeen Trump tuomitsi puheessaan valkoista ylivaltaa kannattavat ajatukset.

Kuitenkin esimerkiksi kesän aikana Yhdysvaltoja kuohuttaneiden Black Lives Matter -mielenosoitusten yhteydessä Trump on asettunut toisinaan äärioikeistoryhmien puolelle.

Hän muun muassa puolusti nuorta miestä, jota syytettiin kahden ihmisen ampumisesta kuoliaaksi mielenosoituksen yhteydessä Wisconsinin Kenoshassa. Epäiltyä ampujaa kuvailtiin muun muassa Trumpin kannattajaksi.

Tiistaina järjestetyssä ensimmäisessä presidentinvaaliväittelyssä Trumpia pyydettiin tuomitsemaan valkoinen ylivalta, ja erityisesti Proud Boys -ryhmä.

Tuomitsemisen sijaan hän välitti heille viestin "Proud Boys, stand back and stand by". Stand back voi tarkoittaa suomeksi esimerkiksi vetäytymistä tai perääntymistä. Stand by taas viittaa valmiudessa oloon.

Sen jälkeen Trump sanoi, että todellisen ongelman muodostavat äärivasemmistolaiset.

"Tuomitut pojat"

Väittelyn jälkeen useat republikaanit alkoivat tehdä pesäeroa Trumpin näkökantoihin ja useat republikaanisenaattorit vaativat presidenttiä selventämään kommenttejaan.

Myös muun muassa Trumpin läheinen liittolainen, senaatin republikaaninen enemmistöjohtaja Mitch McConnell vaati presidentiltä tarkennusta ja kertoi omalta osaltaan tuomitsevansa valkoisen ylivallan.

Trump selitteli puheitaan keskiviikkona. Hän muun muassa väitti valheellisesti "aina tuominneensa" kaikki valkoisen ylivallan muodot. Presidentin mukaan hän ei myöskään tiedä, keitä Proud Boysin jäsenet ovat.

Väittelyn jälkeen äärioikeistoryhmä valjasti Trumpin puheet osaksi brändäystään.

Politicon mukaan Proud Boysin johtaja Enrique Tarrio otti Trumpin torstaisen tuomion kevyesti.

– Nyt meitä tulee kutsua nimellä The Condemned Boys, hän kertoi Politicolle tekstiviestitse torstaina.

Tarrio viittasi tuoreella "nimiehdotuksella" järjestön tuomitsemiseen. The Condemned Boys tarkoittaa suomeksi Tuomitut pojat, kun aiempi nimi esitti pojat ylpeinä.