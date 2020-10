Armenia: Azerbaidzhan iski Vuoristo-Karabahin pääkaupunkiin

Azerbaidzhan on iskenyt Vuoristo-Karabahin separatistialueen pääkaupunkiin Stepanakertiin, kertovat Armenian viranomaiset. Iskussa on haavoittunut useita ihmisiä ja runsaasti rakennuksia on vahingoittunut.

Iskun muut yksityiskohdat eivät olleet heti tiedossa. Taistelut Vuoristo-Karabahin alueella ovat jatkuneet jo kuusi päivää. Niissä on vahvistamattomien tietojen mukaan saanut surmansa yli 200 ihmistä. Mainos alkaa Mainos päättyy Vuoristo-Karabahin separatistihallinnon mukaan taisteluja on käyty perjantaina kaikkialla etulinjassa sen jälkeen kun ne olivat laantuneet yöksi. Myös Azerbaidzhanin puolustusministeriö vahvisti perjantaina taistelujen jatkuvan raskaina. Armenia valmis tulitaukoneuvotteluihin Armenia sanoi aiemmin tänään, että on valmis keskustelemaan kansainvälisten välittäjien kanssa tulitauosta Vuoristo-Karabahin taisteluissa. Armenia on valmis työskentelemään Ranskan, Venäjän ja Yhdysvaltojen johtaman Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) Minskin ryhmän kanssa, sanottiin Armenian ulkoministeriön lausunnossa. Armenia syytti taas Turkkia Azerbaidzhanin aseistamisesta Armenian mukaan sillä on todisteita siitä, että Turkki tukee Azerbaidzhanin joukkoja Vuoristo-Karabahin taisteluissa. – He käyttävät lennokkeja ja turkkilaisia F-16-hävittäjiä pommittaakseen siviilialueita Vuoristo-Karabahissa, sanoi Armenian pääministeri Nikol Pashinjan ranskalaisen Le Figaro -lehden haastattelussa. Armenia on jo aikaisemmin syyttänyt Turkkia palkkasoturien lähettämisestä Vuoristo-Karabahin taisteluihin. Ranskan presidentti Emmanuel Macron on aikaisemmin kertonut, että tiedusteluraporttien mukaan jihadistiryhmien taistelijoita on kulkenut Turkin läpi Azerbaidzhaniin. Venäjän, Yhdysvaltain ja Ranskan presidentit vaativat torstaina välitöntä tulitaukoa Vuoristo-Karabahiin. Samalla ne kehottivat Armeniaa ja Azerbaidzhania sitoutumaan neuvotteluihin viipymättä ja ilman ehtoja.