Pohjois-Korean Kim liittyi maailman johtajien seuraan ja toivotti Trumpille pikaista paranemista

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on toivottanut Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille ja hänen puolisolleen pikaista paranemista, kertoo Pohjois-Korean valtiollinen KCNA-uutistoimisto.

Eteläkorealaisen Yonhap-uutistoimiston mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Kim on lähettänyt paranemistoivotuksia koronatartunnan saaneelle valtionjohtajalle.

Trump on säännöllisesti esittänyt läheisen suhteensa Pohjois-Korean johtajaan olevan yksi hänen merkittävimpiä ulkopoliittisia saavutuksiaan.

Presidentti Trumpilla ja hänen puolisollaan Melania Trumpilla vahvistettiin perjantaina Suomen aikaa koronatartunta. Trump on siirtynyt tartuntansa vuoksi lääkärien kehotuksesta Walter Reed -sotilassairaalaan varotoimena. Hän on kertonut Twitterissä voivansa omasta mielestään oikein hyvin.

Tuoreeltaan pikaisia paranemisia on toivottanut myös muun muassa Brasilian presidentti Jair Bolsonaro, kertoo CNN. Oman maansa koronatoimia kovasti vastustaneella Bolsonarolla todettiin tartunta kesällä, mutta hän on sittemmin toipunut.

Myös lukuisat muut maailman johtajat ovat jo lähettäneet terveisiä Trumpeille. Joukkoon kuuluvat muun muassa presidentti Sauli Niinistö ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel, jotka ovat kumpikin toivottaneet Twitterissä pikaista paranemista Yhdysvaltain presidenttiparille.

Clintonit: Tämä pandemia on vaikuttanut niin moneen

Myös Trumpin aikojen saatossa kovasti parjaamat demokraatit ovat huomioineet presidenttiä ja Melania Trumpia viesteissään.

Muun muassa Trumpin kanssa vuoden 2016 presidentinvaaleissa Valkoisen talon johtajuudesta kisannut Hillary Clinton ja hänen miehensä ex-presidentti Bill Clinton välittivät yhteisiä terveisiään Twitterissä.

He toivoivat presidenttiparille pikaista paranemista ja kertoivat myös toivovansa turvaa muun muassa Valkoisen talon henkilöstölle ja presidentin turvallisuudesta vastaavalle salaiselle palvelulle.

– Tämä pandemia on vaikuttanut niin moneen. Meidän täytyy jatkaa itsemme, perheidemme ja yhteisöjemme suojaamista, Clintonien viestissä sanottiin.

Trump on syyttänyt Hillary Clintonia useaan otteeseen korruptiosta ja käyttänyt hänestä toistuvasti pilkkanimeä "Kiero-Hillary".

Trumpit myös haastajien ajatuksissa

Maan entinen demokraattipresidentti Barack Obama lähetti perjantaina paikallista aikaa järjestetyssä varainkeruutilaisuudessa oman sekä puolisonsa Michelle Obaman tuen seuraajalleen ja tämän puolisolle.

– Vaikka olemme keskellä suurta poliittista taistelua, ja me suhtaudumme siihen erittäin vakavasti, me haluamme myös toivottaa kaikkea hyvää Yhdysvaltain presidentille ja ensimmäiselle naiselle, Obama sanoi tilaisuuden alkajaisiksi.

– Me olemme kaikki amerikkalaisia, ja me olemme kaikki ihmisiä, ja me haluamme varmistaa, että kaikki ovat terveitä, Obama lisäsi.

Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden välitti hänen ja puolisonsa Jill Bidenin terveisiä paitsi Twitterissä myös Michiganissa pitämässään vaalikampanjapuheessa.

Bidenin varapresidenttiehdokas Kamala Harris yhtyi Bidenien toivotuksiin ja kertoi tviitissään, että koko Trumpin perhe on hänen ja hänen miehensä ajatuksissa.

Pelosi osoitti tukea, mutta huomautti maskeista

Yhdysvaltain kongressin edustajainhuoneen demokraattipuhemies Nancy Pelosi on kertonut CNBC:n mukaan rukoilevansa aina presidentin ja hänen perheensä puolesta. Hän kertoi ottaneensa uutisen vastaan surumielin ja kuvaili presidentin tartunnan olevan traaginen asia.

Tämän jälkeen hän kuitenkin ripitti presidenttiä siitä, miten tämä on liikkunut suurissa väkijoukoissa ilman kasvomaskia. Pelosi vaikutti CNBC:n mukaan viittaavan Trumpin päätökseen jatkaa mittavien kampanjatilaisuuksien järjestämistä koronatilanteesta huolimatta. Kampanjatilaisuuksiin osallistuneilla ei ole useinkaan ollut kasvoillaan maskeja.

CNBC:n mukaan 80-vuotias Pelosi on tehtävänsä myötä nykyisessä vallansiirtojärjestyksessä toisena heti varapresidentti Mike Pencen jälkeen.

Pelosin kansliapäällikkö Drew Hammill kertoi aiemmin Twitterissä, että Pelosille oli tehty koronatesti, jonka tulos oli negatiivinen. Pelosi kertoi CNN:n mukaan hakeutuneensa testiin varotoimena, koska oli hän tavannut valtiovarainministeri Steven Mnuchinin aiemmin tällä viikolla. Mnuchin oli tavannut Trumpin ennen tapaamistaan Pelosin kanssa.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.