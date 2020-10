Merieläimiä kuollut joukoittain Venäjän kaukoidässä – meri vaihtanut hajua ja väriä

Satoja kuolleita merieläimiä on ajautunut rantaan lähellä Petropavlovsk-Kamtshatskin kaupunkia Venäjän kaukoidässä. Kuolleiden eläinten joukossa on muun muassa mustekaloja, hylkeitä ja merisiilejä.

Kuolemien epäillään johtuvan mereen päässeistä myrkyllisistä kemikaaleista. Ympäristöjärjestö Greenpeace on varoittanut ekologisesta katastrofista alueen meren elämälle. Syyllisiksi vuotoon on epäilty muun muassa läheistä tehdasta ja asevoimien testilaitoksia. Läheisen joen vesi on todettu puhtaaksi.

Greenpeacen mukaan alueella, jossa eläimiä on kuollut, meriveden väri muuttui ja vesi alkoi haista kolmisen viikkoa sitten. Vedelle altistuneet uimarit ja surffaajat ovat kertoneet muun muassa pahoinvoinnista, kurkkukivusta ja silmien polttelusta.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Virallinen selvitys veden saastumisen syystä on vielä kesken. Greenpeacen ja paikallisviranomaisten mukaan esimerkiksi veden fenoliarvot olivat 2,5-kertaiset normaaliin verrattuna.

Kamtshatkan aluepiirin kuvernöörin Vladimir Solodovin mukaan veden saastuminen voi johtua myös tulivuoren aiheuttamasta maanjäristyksestä tai myrskyn rannikolle tuomista levistä. Hänen mukaansa syy selviää vasta kattavien vesitestien valmistuttua.

Asiaa selvittäneiden sukeltajien mukaan saastuminen on levinnyt merellä laajalle alueelle. Venäjän hätätilaministeriö kertoi valvovansa merialuetta veneiden ja lennokkien avulla, mutta saastuminen ei ole nähtävissä.

Saastunut merialue on ollut suosittu seikkailuturistien keskuudessa.