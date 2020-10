CNN:n hallintolähteen mukaan tilaisuuteen on kutsuttu satoja ihmisiä, joille presidentin on määrä pitää puhe parvekkeelta. Puheen teemaksi on kerrottu laki ja järjestys.

Kyseessä olisi Trumpin ensimmäinen yleisötilaisuus sitten tartunnan julkistamisen. Valkoisen talon lääkärin mukaan virustartuntaa saaneen presidentin on turvallista osallistua julkisiin tilaisuuksiin lauantaista lähtien.

