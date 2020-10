Ranskassa surmattu opettaja oli aiemmin ollut nettiuhkausten kohteena – oli näyttänyt profeetta Muhammadista tehtyjä pilapiirroksia ilmaisunvapaudesta kertovalla oppitunnilla

Ranskassa surmattu historianopettaja oli ollut nettiuhkauksien kohteena sen jälkeen, kun hän oli pitänyt oppitunnin ilmaisunvapaudesta, jonka yhteydessä oli näyttänyt oppilaille profeetta Muhammadista tehtyjä pilapiirroksia. Uhkauksista kertoi syyttäjä lauantaina.

Erään oppilaan isä oli syyttäjä Jean-François Ricardin mukaan pyrkinyt 47-vuotiaan opettajan erottamiseen. Isä oli myös hyökännyt opettajaa vastaan sosiaalisessa mediassa sanoen, että on aika "sanoa seis" sellaiselle käyttäytymiselle.

Opettaja surmattiin perjantaina raa'asti Conflans-Sainte-Honorinen kunnassa Pariisin lähistöllä katkaisemalla hänen kaulansa. Teosta epäillään 18-vuotiasta tshetsheenimiestä, jolla oli pakolaisstatus Ranskassa. Epäilty kuoli poliisin luoteihin.

Kuulusteluja varten on otettu kiinni yhdeksän ihmistä, joiden joukossa ovat epäillyn tekijän nuorempi veli, isoisä ja vanhemmat. Lisäksi on otettu kiinni viisi muuta ihmistä, ja näiden joukossa on muun muassa oppilaan isä, joka oli valittanut opettajan oppitunnista.

Tapahtumapaikalle tuotiin valkoisia ruusuja

Lauantaina televisioidussa tiedotustilaisuudessa syyttäjä Ricard ei kertonut, oliko epäillyllä yhteyksiä kouluun, oppilaisiin tai näiden vanhempiin. Hän ei myöskään kertonut, oliko epäilty toiminut itsenäisesti vastauksena nettikampanjaan.

Silminnäkijöiden mukaan epäilty oli havaittu koulun lähellä perjantaina iltapäivällä kyselemässä oppilailta, mistä hän voisi löytää opettajan.

Epäillyn puhelimesta löytyi kuva opettajasta sekä viesti, jossa epäilty tunnusti veriteon.

Syyttäjän mukaan epäillyllä oli mukanaan veitsi, ilma-ase ja viisi kanisteria. Epäilty oli ampunut poliisia kohti ja yrittänyt puukottaa heitä. Tällöin poliisi ampui häntä yhdeksän kertaa, syyttäjä Ricard sanoi.

Ricardin mukaan opettajan murha osoittaa, että Ranskassa on yhä "terroriuhka hyvin korkealla tasolla".

Ranskan presidentti Emmanuel Macron vieraili tapahtumapaikalla perjantaina ja sanoi "koko kansakunnan" olevan valmiina puolustamaan opettajia.

Lauantaina sadat oppilaat, opettajat ja vanhemmat saapuivat koulun luo ja laskivat paikalle valkoisia ruusuja.