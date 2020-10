Puolan perustuslakituomioistuin hyväksyi aborttilain kiristämisen

Puolassa perustuslakituomioistuin on hyväksynyt lakiesityksen, jonka läpimenon myötä naiset eivät enää saisi tehdä aborttia tapauksissa, joissa sikiö on epämuodostunut. Tiukennusta aborttilainsäädäntöön on ajanut päähallituspuolue, konservatiivinen Laki ja oikeus.

Perustuslakituomioistuimen puolto saattaa samalla avata tien lakiluonnoksen hyväksymiselle. Aborttilainsäädäntö Puolassa on jo nykyisellään yksi Euroopan tiukimmista. Abortin saa tehdä vain, jos raskaus on raiskauksen tai insestin tulos, uhkaa äidin terveyttä tai sikiö on epämuodostunut. Mainos alkaa Mainos päättyy