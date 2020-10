Saksassa todettu jälleen yli 11 000 uutta koronatartuntaa

Saksassa on jälleen varmistunut yli 11 000 uutta koronavirustartuntaa, käy ilmi Saksan tartuntatautien asiantuntijalaitoksen Robert Koch -instituutin tiedoista . Uusia tartuntoja on edeltävän vuorokauden aikana varmistunut 11 242 kappaletta.

Eilen Saksassa kerrottiin lähes 11 300 uudesta tartunnasta, mikä on korkein maassa vuorokaudessa kirjattu luku koko epidemian aikana.

Robert Koch -instituutin johtaja Lothar Wieler myös varoitti eilen, että Saksan koronavirustilanne on kehittynyt erittäin vakavaksi.

Belgiassa ja Venäjällä rikottiin tartuntaennätyksiä

Belgiassa koronavirustartunnat leviävät todella rajusti. Noin 11,6 miljoonan asukkaan maassa on rekisteröity peräti 16 746 uutta tartuntatapausta. Määrä on jälleen uusi ennätys vuorokauden kuluessa havaittujen tartuntojen määrässä.

Koronavirukseen liitettyjen kuolemantapausten määrä on noussut Belgiassa jo lähes 10 600:aan. Miljoonaa asukasta kohden kuolemia on siten kirjattu epidemian alusta saakka 912. Suomessa vastaava suhdeluku on 64.

Myös asukasluvultaan paljon suuremmalla Venäjällä on kirjattu tänään uusi ennätys, kun koronatartuntoja rekisteröitiin 17 340 kappaletta vuorokauden kuluessa. Uusia koronavirukseen liitettyjä kuolemantapauksia raportoitiin 283.

Lähteet: breakingthenews.net, Moscow Times, Worldometer