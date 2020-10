Tänään vietetään YK:n perustamisen 75-vuotispäivää

Tänään vietettävänä YK:n päivänä tulee kuluneeksi tasan 75 vuotta Yhdistyneiden kansakuntien perustamisesta. Maailmanjärjestö syntyi San Franciscossa 24. lokakuuta vuonna 1945, kun YK:n peruskirja astui voimaan riittävän monen jäsenvaltion vahvistettua sen.

YK:n jäsenvaltioiden määrä on noussut 1940-luvun puolivälin 51:stä nykyiseen 193:een. Suomi liittyi maailmanjärjestöön joulukuussa 1955, ja toistaiseksi tuorein uusi jäsenmaa on vuonna 2011 YK:hon liittynyt Etelä-Sudan.

YK:n peruskirjan mukaan maailmanjärjestön ensimmäinen tehtävä on "ylläpitää kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta".

Sodan ja rauhan kysymyksissä huomio on kohdistunut YK:n turvallisuusneuvostoon, jonka kyvyttömyyttä tehdä päätöksiä on usein syytetty koko YK:n halvaannuttamisesta ja arvovallan murenemisesta. Taustalla on neuvoston kunkin viiden pysyvän jäsenmaan – Yhdysvaltain, Venäjän, Kiinan, Ranskan ja Britannian – mahdollisuus estää päätös veto-oikeudellaan.

Ulkopoliittisen instituutin johtavan tutkijan Katja Creutzin mukaan YK:ta arvioitaessa pitäisi katsoa pelkän turvallisuusneuvoston ohi myös YK-järjestelmään kuuluviin lukuisiin erityisjärjestöihin, rahastoihin ja ohjelmiin.

– Vaikka useat ihmiset ovat valmiita kritisoimaan turvallisuusneuvostoa siitä, ettei se ole onnistunut suojelemaan esimerkiksi syyrialaisia ja jemeniläisiä, harvat kiistävät esimerkiksi Unicefin työn lasten eteen, Creutz kirjoittaa.

Muita esimerkkejä konkreettisesta työstä rauhan edellytysten parantamiseksi ovat muun muassa Maailman elintarvikeohjelma WFP, joka sai tämän vuoden Nobelin rauhanpalkinnon, tai esimerkiksi isorokon hävittämiseen johtaneen Maailman terveysjärjestön WHO:n työ.