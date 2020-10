Yhdysvalloissa päiväennätys uusissa koronatartunnoissa – tartuntoja kirjattiin perjantaina noin 80 000

Yhdysvalloissa uusien koronavirustartuntojen määrä nousi perjantaina korkeimpaan lukuun sitten pandemian alun. New York Times -lehden mukaan perjantai-iltaan mennessä maassa kirjattiin 82 000 uutta tartuntaa.

Edellinen korkein päiväluku tilastoitiin heinäkuun puolivälissä, ja se oli noin 6 000 tapausta perjantaista lukua pienempi, lehti kertoo.

New York Times käyttää lähteenään valtion ja osavaltioiden terveysviranomaisten raportteja.

Tartuntojen määrää maailman laajuisesti seuraavan baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston mukaan Yhdysvalloissa on tähän mennessä todettu yhteensä lähes 8,5 miljoonaa tartuntaa ja noin 224 000 koronaa liittyvää kuolemaa. Luvut ovat korkeimpia maailmassa.

Uutistoimisto AFP:n mukaan tartuntamäärät ovat olleet viime aikoina nousussa noin 35:ssä maan 50 osavaltiosta. Tartunnat leviävät erityisesti pohjoisen ja Keskilännen osavaltioissa.

Päivittäisten virukseen liittyvien kuolemien määrä on pysynyt suunnilleen samalla tasolla syksyn alusta lähtien, AFP kertoo. Sen mukaan Yhdysvalloissa todetaan päivittäin keskimäärin noin 700–800 koronakuolemaa.

Väkilukuun suhteutettuna Yhdysvalloissa on miljoonaa ihmistä kohden todettu noin 26 400 tartuntaa ja noin 690 kuolemaa. Suomessa vastaavat suhdeluvut ovat 2 611 tartuntaa ja 64 kuolemaa miljoonaa asukasta kohden. Luvut ovat peräisin tilastosivusto Worldometerilta.

Presidenttiehdokkaat jatkoivat koronanokittelua

Koronaviruksen leviäminen ja sen aiheuttamat inhimilliset ja taloudelliset seuraukset ovat olleet Yhdysvaltojen presidentinvaalikamppailun keskiössä. Presidentti Donald Trumpia on yleisesti moitittu siitä, miten hänen hallintonsa on pandemiaan suhtautunut.

Paikallista aikaa perjantaina koronatilanne nousi jälleen esiin sekä Trumpin että hänen vastaehdokkaansa, demokraattien Joe Bidenin vaalipuheissa.

Biden varoitteli edessä olevasta synkeästä talvesta, mutta Trumpin mukaan käänne parempaan on jo kulman takana.

– Me aiomme pysäyttää nopeasti tämän pandemian, tämän kauhean ruton, Trump sanoi eläkeläisyleisölleen Floridan The Villagesissa AFP:n mukaan.

Trumpin mukaan valo tunnelin päässä on jo näkyvissä, vaikka viralliset tilastot kertovat tartuntamäärien noususta.

Kotiosavaltiossaan Delawaressa puhunut Biden puolestaan piti ilmiselvänä, että pandemian jatkuttua yli kahdeksan kuukautta istuvalla presidentillä ei vieläkään ole suunnitelmaa sen selättämiseksi.

– Hän on luovuttanut. Hän on luovuttanut sinun suhteesi, sinun perheesi suhteen, Amerikan suhteen. Hän haluaa meidän turtuvan näihin kauhuihin, Biden sanoi AFP:n mukaan.

Saksan tilanne "hyvin vakava"

Koronan leviämistahti on erittäin huolestuttava lähes kaikissa EU-maissa ja Britanniassa, sanoi Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) perjantaina.

Esimerkiksi Saksassa koronavirukseen liittyvien kuolemien määrä ylitti 10 000:n rajan varhain lauantaina, kertoi AFP Robert Koch -instituutin virallisiin lukuihin perustuen.

Tartuntoja on maassa todettu instituutin mukaan yhteensä noin 418 000, joista noin 14 700 viimeisen 24 tunnin aikana. Kyseessä on korkein päiväkohtainen luku Saksassa, AFP kertoo.

Tartuntojen määrissä on jonkin verran eroavaisuuksia eri lähteissä. Esimerkiksi Johns Hopkins -yliopiston mukaan Saksassa olisi todettu jo noin 426 000 tartuntaa.

Keväällä Saksa pitkälti säästyi useissa Euroopan maissa tuhoisana jyllänneeltä ensimmäiseltä tartunta-aallolta. Robert Koch -instituutin johtajan Lothar Wielerin mukaan maalla onkin nyt edessään "hyvin vakava" tilanne. Hän toivoi väestön noudattavan ohjeistuksia rajoituksista, etäisyyksistä ja turvaväleistä.

Väkilukuun suhteutettuna Saksassa on miljoonaa asukasta kohden todettu noin 4 980 tartuntaa ja 120 koronaan liittyvää kuolemaa.

Maailmanlaajuisesti koronatartuntoja on tilastoitu jo yli 42 miljoonaa, kertoo Johns Hopkinsin seuranta. Suuri osa tartunnan saaneista on jo toipunut. Koronavirukseen liittyviä kuolemia on maailmassa tilastoitu yli 1,14 miljoonaa.