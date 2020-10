Trump äänesti ennakkoon Floridassa ja mollasi jälleen postiäänestystä

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on äänestänyt ennakkoon tänään Floridassa West Palm Beachissa paikallisessa kirjastossa.

– Äänestin miestä nimeltä Trump, hän sanoi äänestyksensä jälkeen uutistoimisto AFP:n mukaan.

Valkoinen talo kertoi jo torstaina, että Trump aikoo äänestää presidentinvaaleissa ennakkoon kotiosavaltiossaan. New Yorkissa asunut Trump vaihtoi Floridan kotiosavaltiokseen vasta viime vuonna.

Äänestämisensä jälkeen Trump pyrki jälleen horjuttamaan postiäänestyksen luotettavuutta, kertoi Independent-lehti.

– Tämä oli erittäin turvallinen äänestys, paljon turvallisempi kuin postiäänestys, voin sanoa sen, Trump sanoi lehden mukaan äänestettyään.

Näissä vaaleissa Trump on pyrkinyt jatkuvasti kyseenalaistamaan postiäänestyksen luotettavuutta. BBC:n mukaan Trump on kuitenkin äänestänyt aiemmin postitse ainakin kolmissa vaaleissa.

Ennätysvilkas ennakkoäänestys

Tähän mennessä lähes 55 miljoonaa yhdysvaltalaista on äänestänyt ennakkoon, uutistoimisto AFP kertoo.

Ennakkoäänten määrä on jo ylittänyt vuoden 2016 kaikkien ennakkoäänten määrän, kertoo New York Times. Varsinainen vaalipäivä on vajaan parin viikon päästä 3. marraskuuta.