Erdoganin kommentit Macronin mielenterveydestä olivat liikaa – Ranska kutsui Turkin-suurlähettiläänsä kotiin

Ranska on tuominnut ankarasti Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin kommentit Ranskan presidentti Emmanuel Macronista. Ranska kutsuu myös Turkin-suurlähettiläänsä kotiin neuvottelemaan tilanteesta presidentti Macronin kanssa.

– Presidentti Erdoganin kommentteja ei voida hyväksyä. Kohtuuttomuus ja töykeys eivät ole toimintatapa. Vaadimme, että Erdogan muuttaa politiikkansa suuntaa, koska se on kaikin tavoin vaarallista, nimetön ranskalaisvirkailija kertoi uutistoimisto AFP:lle.

Erdogan sanoi Macronin tarvitsevan hoitoa

Erdogan sanoi lauantaina pitämässään puheessa muun muassa, että presidentti Macronin tulisi "käydä tarkastuttamassa mielenterveytensä".

– Mikä on Macronin ongelma islamin ja muslimien suhteen? Hän tarvitsee hoitoa mielenterveyteensä, Erdogan sanoi.

Hän myös lisäsi, ettei usko Macronin voittavan vuoden 2022 presidentinvaaleja ja sanoi Macronin olevan jatkuvasti "hänen kimpussaan".

Erdogan viittasi tällä Macronin tuoreisiin kommentteihin islamista.

Ranska tiukentamassa moskeijoiden valvontaa

Macron on viime aikoina suominut islamia ja halunnut estää radikaalin islamin tulkinnan leviämistä maassa.

Hän on sanonut Ranskan hallituksen tuovan joulukuussa käsittelyyn lain, jonka on tarkoitus vahvistaa uskonnon ja valtion erottamista toisistaan. Hän on halunnut ottaa myös tarkempaan kontrolliin moskeijoiden ulkomailta tulevan rahoituksen ja kouluttaa imaameja jatkossa vain Ranskassa.

Keskustelu islamista Ranskassa on kiihtynyt sen jälkeen, kun ranskalaisopettaja mestattiin aiemmin tässä kuussa hänen näytettyään pilakuvaa profeetta Muhammadista. Ranskassa on tehty myös useita muita ääri-islamistisia terrori-iskuja viime vuosina.

Ranskan ja Turkin välit ennätyskireät

Ranskan ja Turkin välit taas ovat olleet jo valmiiksi kireät, mikä johtuu erimielisyyksistä Libyassa, Välimerellä ja Vuoristo-Karabahin kriisissä.

Nimettömän uutistoimisto AFP:lle puhuneen hallituksen edustajan mukaan Ranska on myös näreissään Turkille siitä, ettei maa ole osoittanut tarpeeksi myötätuntoa opettajan surman jälkeen.

Vaikka Erdoganin kommentit olivat kovasanaisia, ei ole epätavallista, että Turkin presidentti käyttää riitaisaa retoriikkaa. Hän on viime vuosina hyökännyt useasti eri länsimaiden johtajia vastaan ja syyttänyt länsimaita Turkin vastaisista toimista.