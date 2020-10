Espanja julisti jälleen poikkeustilan koronaviruksen vuoksi

Espanjaan julistetaan jälleen poikkeustila koronaviruksen vuoksi.

Maahan tulee voimaan öinen ulkonaliikkumiskielto, ja kokoontumiset rajoitetaan kuuteen henkeen. Laki antaa myös maan eri alueille mahdollisuuden rajoittaa liikkumista niiden välillä, kertoo El Pais.

Lehden mukaan poikkeustila kestää ainakin seuraavat 15 päivää, mutta jos maan hallitus tukee asiaa, sitä voidaan pidentää jopa toukokuuhun asti.

Poikkeustila ei kuitenkaan ole yhtä tiukka kuin keväällä. Esimerkiksi rajoja ei aiota sulkea.

Espanjassa on todettu yli miljoona koronatartuntaa. Maa on ensimmäinen EU-maa, jossa koronatartuntojen määrä on ylittänyt miljoonan.