Yhdysvalloissa kolmivuotias syntymäpäiväsankari kuoli ammuttuaan itseään

Yhdysvalloissa kolmivuotias poika kuoli ammuttuaan itseään aseella, jonka hän oli löytänyt syntymäpäiväjuhlansa aikana, poliisi kertoi maanantaina paikallista aikaa.

Nuoren päivänsankarin merkkipäivää oli juhlittu perheen ja ystävien kesken Texasin Porterissa, joka sijaitsee noin 40 kilometrin päässä Houstonista. Aikuiset olivat kuulleet laukauksen kesken korttipelin.

Montgomeryn piirikunnan sheriffin viraston mukaan pojalla oli ollut ampumahaava rinnassa ja hänet oli kiidätetty paloasemalle, jossa hän oli kuollut.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Viranomaisten mukaan poika oli löytänyt sukulaisen taskusta pudonneen pistoolin.

Kolmasosa yhdysvaltalaisista aikuisista omistaa aseen. Texasin osavaltion aselait ovat Yhdysvaltain sallivimpien joukossa.

Everytown for Gun Safety -järjestön mukaan vuoden alusta lähtien maassa on ollut ainakin 229 lasten tekemää tahatonta ampumista, joiden seurauksena on kuollut 97 ihmistä.