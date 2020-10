Ranska valmistautuu entistä ankarampiin koronarajoituksiin – tiukempaa ulkonaliikkumiskieltoa vaaditaan

Ranskan hallitus varoitti tiistaina, että maassa joudutaan tiukentamaan koronarajoituksia tartuntamäärien saamiseksi hallintaan. Presidentti Emmanuel Macronin on määrä pitää tv-puhe uusista toimista keskiviikkoiltana.

– Meidän on varauduttava vaikeisiin päätöksiin, sanoi sisäministeri Gerald Darmanin radiokanava France Interille.

Terveysviranomaisten mukaan monet sairaalat saattavat lähipäivinä joutua kapasiteettinsa ylärajoille.

Ranskan hallitus on ollut vastahakoinen ottamaan käyttöön uusia liikkumisrajoituksia, jotka runtelisivat maan taloutta entistä pahemmin. Maahan on määrätty laajoille alueille ulkonaliikkumiskielto iltayhdeksän ja aamukuuden välille. Tiedotusvälineiden mukaan Macron ja hallitus harkitsevat nyt kiellon laajentamista niin, että se alkaisi arkisin jo iltaseitsemältä. Viikonlopuiksi harkitaan täyskieltoa. Esillä on myös rajoitusten tiukentaminen paikallisesti pahimmilla tartunta-alueilla ja koulujen ja yliopistojen syyslomien pidentäminen ensi viikonlopun yli.

Pääministeri Jean Castex tapasi tiistaina puolueiden ja ammattikeskusjärjestöjen johtajia. Hän sanoi uusien rajoitusten olevan välttämättömiä henkien pelastamiseksi.

Taudin toinen aalto on ensimmäistä pahempi

Ranskassa tilastoitiin sunnuntaina synkeä uusi ennätys, yli 52 000 uutta tartuntaa vuorokaudessa. Koronaan liittyviä kuolemia on kirjattu yli 34 000. Tehohoidossa oli tiistaina yli 2 900 ihmistä. Koronapotilaat täyttävät yli puolet maan tehohoitokapasiteetista.

– Tartunnat ovat ryöstäytyneet käsistä, sanoi epidemiologi Gilles Pialoux tv-kanava BFM:lle.

Hän kehotti viranomaisia tiukkoihin toimiin.

– Talous voi toipua, mutta jos tehohoito ei toimi, niin siitä ei enää elvytä.

Hallituksen koronakomitean johtaja Jean-Francois Delfraissy totesi, että taudin toinen aalto on yllättänyt asiantuntijat.

– Tästä toisesta aallosta tulee todennäköisesti pahempi kuin ensimmäisestä. Monet kansalaisistamme ei vielä ymmärrä, mitä on edessä, hän sanoi.