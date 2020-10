Ulkoministeri Haaviston mukaan Qatar lupasi täyden selvityksen naismatkustajien tungettelevista lääkärintarkastuksista

Suomen ulkoministerin Pekka Haaviston (vihr.) mukaan Qatar on luvannut tehdä täyden selvityksen alkukuun tapahtumista, joissa jopa kymmenellä Qatarista lähteneellä lennolla olleita naismatkustajia on joutunut kyseenalaisiin lääkärintarkastuksiin.

Tarkastukset tehtiin sen jälkeen kun Dohan lentokentän vessasta löydettiin vastasyntynyt vauva.

Naisia kehotettiin riisumaan alaruumiinsa paljaaksi, minkä jälkeen naislääkäri etsi heistä merkkejä synnytyksestä.

– Kovasti anteeksipyytävään sävyyn ulkoministeri sanoi, että he tulevat tekemään täyden selvityksen. Lentokenttähenkilökunnalle oli järkytys, kun vastasyntynyt lapsi löytyi terminaalista. Sen jälkeen on toimittu tavalla, joka selvästi on ollut sopimaton, kertoi sekä Qatarin emiirin että maan ulkoministerin Dohassa tavannut Haavisto puhelimitse STT:lle keskiviikkona.

– Ulkoministeri sanoi, että kun pienokainen tulee täysi-ikäiseksi, niin hän haluaa itse kertoa tälle, millaisen tapahtumaketjun hän aikoinaan sai liikkeelle, Haavisto jatkoi.

Pienokainen on edelleen sosiaaliviranomaisten hoivissa ja voi hyvin. Äitiä ei ole löydetty.

Ihmisoikeudet laajasti esillä

Haavisto kertoi keskustelleensa muutenkin laajasti ihmisoikeuksista. Esillä olivat muun muassa kehitteillä oleva minimipalkkalainsäädäntö sekä vierastyöläisiä orjuuttavan kafala-järjestelmän romuttaminen. Siinä työnantaja käytännössä omistaa työntekijänsä ja voi estää hänen hakeutumisensa muualle.

– Eli jos tulevaisuudessa työpaikan Qatarista saa, on oikeus hakeutua toisen työnantajan palvelukseen, eikä ensimmäinen työnantaja voi sitä estää.

Haaviston mukaan on tärkeää, että kansainvälinen yhteisö ja ihmisoikeusjärjestöt seuraavat, miten luvatut uudistukset Qatarissa toteutuvat.

Qatarissa ovat käynnissä myös Afganistanin aseleponeuvottelut. Haavisto keskusteli myös niiden etenemisestä, koska Suomi on mukana järjestämässä YK:n ja Afganistanin hallituksen kanssa seuraavaa Afganistanin apulupauskokousta marraskuun lopussa Genevessä.

– Hyvin monet avunantajamaat kysyvät meiltä, miten neuvottelut etenevät ja millaisia tuloksia niistä on odotettavissa. Varmasti kaikkien afgaanien toive on se, ettei kansainvälinen huomio kääntyisi pois Afganistanista, vaan maiden apulupaustaso pysyisi sillä tasolla, missä se on ollut, Haavisto selvitti.

Haaviston mukaan aseleponeuvotteluissa on edessä vielä pitkä rupeama.

– Amerikkalaiset kuvasivat neuvotteluja niin, että niissä on päästy alkuun, mutta aikataulusta on vielä liian aikaista sanoa mitään. Hitaasti edetään, ulkoministeri kiteytti.