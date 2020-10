Kreikassa suljetaan ravintolat ja muita vapaa-ajan viettopaikkoja suurissa kaupungeissa

Kreikan pääministeri Kyriakos Mitsotakis on ilmoittanut, että maassa siirrytään osittaiseen koronasulkuun. Kaikki ravintolat sekä muita vapaa-ajan viettopaikkoja suljetaan Ateenassa ja muissa isoissa kaupungeissa tiistaista lähtien.

Asiasta televisiopuheessa kertoneen pääministerin mukaan toimia tarvitaan nyt ennen kuin tehohoitoyksiköt kuormittuvat liikaa.

Ravintoloiden lisäksi suljetaan kahvilat, klubit, elokuvateatterit, museot ja liikuntasalit. Pääkaupungin lisäksi uusimmat rajoitukset koskevat muun muassa Thessalonikin ja Larissan kaupunkeja. Vähittäistavarakauppojen ja koulujen ohella myös hotellit ja kampaamot saavat edelleen pitää ovensa auki.

Kreikan hallitus on aiemmin julistanut osaan maasta öisen ulkonaliikkumiskiellon. Kielto koskee muun muassa Ateenaa.

Kreikassa on raportoitu yli 37 000 koronatartuntaa ja 620 virukseen liittyvää kuolemaa epidemian aikana. Perjantaina tartuntoja raportoitiin yli 1 600 kappaletta.

Yhdysvalloissa 94 000 uutta koronatapausta

Yhdysvalloissa koronavirustilanne pahenee entisestään. Viimeisen 24 tunnin aikana maassa on vahvistettu 94 125 uutta tartuntaa, kertoo baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston seuranta. Luku kuvaa tilannetta torstai-illasta perjantai-iltaan paikallista aikaa.

Kyseessä on korkein 24 tunnin aikana tilastoitu tartuntamäärä pandemian aikana. Edellinen ennätys on torstailta, jolloin uusia tartuntoja oli yli 91 000.

Yhdysvalloissa jo yli yhdeksän miljoonaa ihmistä on saanut koronavirustartunnan. Virukseen liittyviä kuolemia on lähes 230 000. Yhdysvalloissa on tilastoitu määrällisesti eniten tartunnan saaneita ja virukseen liittyviä kuolemia maailmassa. Maassa on noin 328 miljoonaa asukasta.

Britanniassa uusia rajoituksia voimaan keskiviikkona?

Britanniassa pääministeri Boris Johnsonin odotetaan kertovan uusista koronaviruspandemiaan liittyvistä rajoituksista maanantaina, kertoo Times-lehti. Sen mukaan uusien rajoitusten taustalla on erityisesti huoli maan sairaaloiden kapasiteetista tartuntamäärien noustessa.

Timesin tietojen mukaan mahdollisten uusien rajoitusten myötä kiinni menisivät lähes kaikki muut palvelut paitsi keskeiset kauppaliikkeet ja koulutukseen liittyvät toimijat päivähoidosta yliopistoihin. Rajoitusten olisi määrä tulla voimaan keskiviikkona ja jatkua joulukuun alkuun. Timesin lähteen mukaan rajoitusten käyttöönotosta ei ole vielä tehty lopullista päätöstä, mutta tilannetta pidetään huolestuttavana.

– Koronavirustartuntojen määrä nousee joka puolella maata ja sairaaloilla on vaikeuksia selviytyä, korkean tason lähde maan hallinnosta sanoi Timesille.

Perjantaina maassa tilastoitiin yli 24 000 uutta tartuntaa ja noin 270 virukseen liittyvää kuolemaa.

Noin 66 miljoonan asukkaan Britanniassa koronatartuntoja on todettu yhteensä lähes 993 000, kertoo Johns Hopkins -yliopiston seuranta. Virukseen liittyviä kuolemia on tilastoitu noin 46 300.

Barcelonassa levottomuuksia koronarajoitusten vuoksi

Espanjan toiseksi suurimmassa kaupungissa Barcelonassa mielenosoittajat ottivat perjantaina yhteen poliisin kanssa, kertoo uutistoimisto AFP. Mielenosoittajat protestoivat uusia rajoituksia ja ulkonaliikkumiskieltoa vastaan. Lisäksi viranomaiset olivat kieltäneet ihmisiä poistumasta kaupungista koronavirustilanteen vuoksi.

Paikallisen poliisin mukaan 700 ihmistä osoitti mieltään, ja myöhemmin noin 50 ihmisen ryhmä oli alkanut heitellä "vaarallisilla esineillä" poliiseja. 20 poliisia loukkaantui yhteenotoissa, 12 ihmistä pidätettiin ja useat poliisin ajoneuvot vaurioituivat.

Myös Pohjois-Espanjassa sijaitsevassa Burgosissa oli väkivaltaisia levottomuuksia, kun useat kymmenet nuoret mielenosoittajat heittivät pulloilla ja kivillä poliiseja sekä sytyttivät roskakoreja palamaan.

Yli 46 miljoonan asukkaan Espanjassa asetettiin heinäkuussa monia rajoituksia, kun koronavirustartunnat lähtivät uudelleen nousuun. Kataloniassa baarit ja ravintolat suljettiin lokakuun puolivälissä.

Johns Hopkins -yliopiston mukaan maassa on lähes 1,2 miljoonaa ihmistä saanut koronavirustartunnan ja virukseen liittyviä kuolemia on tilastoitu yli 35 000.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.