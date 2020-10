Biden puhuttelee kansaa vaali-iltana kotikaupungistaan Wilmingtonista käsin

Yhdysvalloissa demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden viettää vaali-illan kotikaupungissaan Wilmingtonissa Delawaren osavaltiossa, kerrotaan hänen kampanjastaan. Mukana vaalivalvojaisissa on varapresidenttiehdokas Kamala Harris.

Vaalipäivä on Yhdysvalloissa ensi viikon tiistaina. Kyselyiden perusteella Bidenin tilanne näyttää paremmalta kuin istuvan presidentin, republikaanien Donald Trumpin, joka pyrkii nyt toiselle kaudelle.

Kumpikin ehdokas sekä heidän varapresidenttiehdokkaansa ovat viikonlopun aikana jatkaneet kampanjointia erityisesti vaa'ankieliosavaltioissa. Bidenin mukana on entinen presidentti Barack Obama, jonka varapresidenttinä Biden toimi.

Kummankin tavoitteena on saada äänestäjät liikkeelle, kun aikaa vaaleihin on enää pari päivää. Ääniä on maanlaajuisesti annettu ennakkoon ennätysmäiset 90 miljoonaa, mikä on osoitus sekä kilpailun kiivaudesta että koronaviruspandemian vaikutuksesta äänestämiseen.

Sekä Trump että Biden ovat viimeisinä kampanjointipäivinään keskittyneet erityisen tärkeisiin osavaltioihin, joissa kisa on kovaa, kuten Pennsylvaniaan ja Michiganiin. Harris kampanjoi Floridassa ja Trumpin rinnalla jatkokautta toivova Mike Pence Pohjois-Carolinassa.

Trump otettiin Pennsylvaniassa vastaan liehuvin lipuin. Sen sijaan toimittajien kulkuneuvoille vastaanottajat buuasivat. Puhuessaan kannattajilleen Trump muun muassa sanoi taistelleensa kansalaisten puolesta "enemmän kuin kukaan muu presidentti maamme historiassa".

Biden järjestää kampanjatilaisuuksia Pennsylvaniassa sekä sunnuntaina että maanantaina, mikä on selvä merkki osavaltion merkityksestä. Viime vaaleissa Trump voitti Pennsylvaniassa, vaikkakin hyvin ohuella marginaalilla.

Toisin kuin Trump, Biden on noudattanut kampanjatilaisuuksissaan ja muissa esityksissään terveysviranomaisten suosituksia.