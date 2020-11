Tanskasta vuonna 2019 karkotettu, kansalaisuutensa menettänyt Said Mansour on tuomittu kuolemaan Marokossa terrorismirikoksista. Asian on vahvistanut uutistoimisto Ritzaulle Tanskan maahanmuuttoministeriö.

Marokkolaisoikeus katsoi Mansourin muun muassa olleen osallinen vuonna 2003 Casablancassa tehtyyn terrori-iskuun, jossa surmansa sai 45 ihmistä. Kuolemantuomiota ei välttämättä panna täytäntöön, sillä Marokko ei ole tehnyt teloituksia sitten vuoden 1993, tanskalaisviranomaiset sanovat. Mansour tuomittiin Tanskassa vuonna 2015 neljän vuoden vankeuteen kannustamisesta terrorismiin ja jihadismiin. Oikeus perui tuolloin häneltä kansalaisuuden.