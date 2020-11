Republikaanien yritys saada yli satatuhatta ääntä mitätöidyksi Texasissa kaatui tuomioistuimissa

Oikeusjutut Yhdysvaltain presidentinvaalien ympärillä ovat tuoneet demokraateille erävoittoja. Republikaanien yritykset saada demokraattienemmistöisen alueen ääniä mitätöidyksi Texasissa eivät toistaiseksi ole onnistuneet. Kaksi eri tuomioistuinta hylkäsi parin viime päivän aikana vaatimukset drive-in-äänestyspaikoilla annettujen äänten mitätöimisestä.

Oikeusjutun takana oli Texas Tribunen mukaan kolme republikaanipoliitikkoa ja yksi konservatiivinen aktivisti, jotka yrittivät saada hylätyksi Harrisin piirikunnassa annettuja drive-in-ääniä. Harrisin piirikunnassa sijaitsee suuri osa Texasin suurimmasta kaupungista Houstonista, ja se on osavaltion runsasväkisin piirikunta.

Jos valitus olisi mennyt läpi, se olisi tiennyt 127 000 äänen mitätöimistä. Demokraatit ovat Harrisin piirikunnassa niskan päällä, joten mitä todennäköisimmin leijonanosa hylätyistä äänistä olisi ollut demokraattiääniä.

Drive-in-äänestyspaikkojen tarkoituksena on ollut tarjota koronapandemian aikana turvallinen tapa äänestää. Äänestäjän ei tarvitse poistua autostaan.

Texasin korkein oikeus ilmoitti sunnuntaina, ettei se ota valitusta edes käsittelyyn. Samoin teki maanantai-iltana liittovaltion alueellinen tuomioistuin. Molemmat tuomioistuimet koostuivat konservatiivituomareista.

Republikaanit valittivat päätöksestä vielä vetoomustuomioistuimeen ja yrittivät saada drive-in-äänestyspaikkoja suljetuksi vaalipäiväksi. Vetoomustuomioistuin kuitenkin hylkäsi valituksen.

Harrisin piirikunta oli ilmoittanut jo aiemmin, että vaalipäivänä vain yksi piirikunnan kymmenestä drive-in-äänestyspaikasta on auki. Tarkoituksena on varmistaa, ettei ääniä voida mitätöidä myöhemmin millään verukkeella.

Trumpin on pakko voittaa Texasissa

Maan toiseksi suurimmassa osavaltiossa Texasissa äänestettiin ennakkoon ennätysaktiivisesti. Pelkkien ennakkoäänten määrä oli suurempi kuin osavaltiossa vuoden 2016 vaaleissa annettujen äänien kokonaismäärä. Aktiivisuuden taustalla on muun muassa se, että perinteisesti republikaaneja äänestäneessä Texasissa käydään ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin tasaista taistelua voitosta.

Tappio Texasissa olisi naula arkkuun presidentti Donald Trumpin uudelleenvalintahaaveille.

Vaalien alla Yhdysvalloissa on esiintynyt huolia siitä, että alakynnessä olevat republikaanit voivat presidentti Trumpin johdolla yrittää haastaa vaalitulosta oikeusteitse. Trump on esittänyt toistuvasti vihjailuja vaalivilpistä ja vaatinut muun muassa, että vaalituloksen pitäisi olla selvillä jo vaali-iltana, vaikka tämä on hyvin epätodennäköistä eikä mikään laki vaadi sitä.

Trumpin on pelätty julistautuvan ennenaikaisesti voittajaksi, jos hän johtaa ääntenlaskennan alkuvaiheessa, kun demokraattiehdokas Joe Bidenia todennäköisesti suosivia postiääniä ei ole vielä ehditty laskea yhtä paljon kuin äänestyspaikoilla annettuja ääniä.