Berliinin uusi lentokenttä jälleen epäonnen näyttämönä: yhdellä avajaisvieraalla todettiin koronatartunta

Saksassa joukko ilmailualan silmäätekeviä on joutunut alttiiksi koronavirukselle osallistuttuaan lauantaina Berliinin uuden lentokentän avajaisiin.

Brandenburgin osavaltion pääministeri Dietmar Woidke paljasti tiistaiaamuna, että hän oli saanut koronavirustartunnan. Hänet oli testattu sen jälkeen, kun hänelle oli viikonvaihteessa ilmaantunut oireita.

Woidke kuului harvoihin korkeantason poliitikkoihin, jotka osallistuivat Berliini-Brandenburgin kentän avaamiseen. Avajaiset pidettiin aiottua pienimuotoisempina koronaviruspandemian vuoksi.

Easyjet on nyt ilmoittanut, että sen pääjohtaja Johan Lundgren on varmuuden vuoksi testattu ja jäänyt kotikaranteeniin osallistuttuaan avajaisiin. Lufhansan pääjohtaja Carsten Spohr on puolestaan perunut aikomansa matkan, ja hänet testataan varmuuden vuoksi.

– Lauantaina avajaisten aikana noudatettiin kaikkia vaadittuja turvavälejä ja hygieniasääntöjä, tähdensi Lufthansan edustaja.

Myös Saksan liikenneministeri Andreas Scheuer, Berliinin pormestari Michael Müller ja lentokenttää operoivan ryhmän toimitusjohtaja Engelbert Lütke-Daldrup ovat mahdollisten altistuneiden joukossa.

Berliini-Brandenburgin kenttä avattiin virallisesti liikenteelle lauantaina yhdeksän vuotta myöhässä alun perin aiotusta. Kentälle saapuivat ensimmäisinä Easyjetin ja Lufthansan lentokoneet.

Ministeri Scheuer sanoi avajaisissa toivovansa, että tapahtuma lopettaa vitsailun kentästä.