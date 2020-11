Yhdysvalloissa äänestyspaikat sulkeutuneet osassa osavaltioita – Georgian ja Floridan ääniä jännitetään

Yhdysvalloissa äänestyspaikat ovat sulkeutuneet suuressa osassa osavaltioita. Keskeisistä osavaltioista äänestys on päättynyt muun muassa Floridassa, Georgiassa, Pennsylvaniassa ja Michiganissa.

Äänestyspaikat sulkeutuvat maassa porrastetusti. Viimeisimpinä äänestyspaikat sulkeutuvat Alaskassa ja Havaijilla.

Kisa on tiukka vaalimenestyksen kannalta tärkeässä Floridan osavaltiossa. Äänestyspaikkojen sulkeuduttua johdossa on ollut niin republikaanien Donald Trump kuin demokraattien Joe Bidenkin. Uutiskanava NBC:n ennusteen mukaan Trump johti osavaltiossa Suomen aikaa aamuneljältä. Ääntenlaskenta on kuitenkin yhä kesken.

Biden sen sijaan johti aamuneljältä vaa'ankieliosavaltio Ohiossa. Uutiskanava CNN:n mukaan yksikään republikaani ei ole nykyaikana yltänyt presidentiksi ilman Ohiota.

Georgian osavaltion tilanne on kannatusmittauksissa ollut tiukka. Olisi yllättävää, jos demokraattihaastaja Joe Biden voittaisi perinteisen republikaaniosavaltion.

Ääntenlaskenta merkittävästi kesken

Yhdysvaltalaismediat ennustavat, että istuva presidentti Trump vie voiton useissa tavallisesti republikaaneille menevissä osavaltioissa. Uutistoimisto APF:n mukaan Trumpin uskotaan vievän voiton muun muassa Indianassa, Kentuckyssa, Oklahomassa, Tennesseessä, Länsi-Virginiassa, Alabamassa ja Mississippissä.

Demokraattien Bidenin odotetaan puolestaan vievän voiton muun muassa Vermontissa, Virginiassa, Illinoisissa, Marylandissa, Massachusettsissa, New Yorkissa ja kotiosavaltiossaan Delawaressa.

Suomen aikaa neljän jälkeen aikoihin CNN:n ennustusten pohjalta Trumpilla olisi kasassa 51 valitsijaa ja Bidenilla 80. Uutiskanava NBC:n mukaan tilanne olisi 80 valitsijaa Bidenille ja 48 Trumpille. Washington Post -lehden ennusteen mukaan Bidenilla olisi kasassa 80 ja Trumpilla 54 valitsijaa. Vaalivoittoon tarvitaan vähintään 270 valitsijaa.

Ääntenlaskenta on vielä merkittävästi kesken. Kovasti kiistellyn vaalin uskotaan jäävän muutamien vaa'ankieliosavaltioiden varaan. Tällaisia ovat muun muassa Arizona, Ohio ja Pennsylvania.