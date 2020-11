USA:n vaalien tulos ei selviä pitkään aikaan, tutkija uskoo – "Varmasti tulee myös oikeustaisteluita"

Yhdysvaltain presidentinvaalien tulos ei selviä vielä pitkään aikaan, uskoo Ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija Maria Annala. Tilanne muutamissa vaa'ankieliosavaltioissa on niin tasainen, että ääntenlaskenta joudutaan odottamaan loppuun asti.

– Näillä näkymin joudutaan jäädä odottamaan Pennsylvanian ääntenlaskentaa, joka tulee kestämään pitkään. Varmasti tulee myös näitä oikeustaisteluita. Lähtisin siitä, että tämä ei nyt selviä vielä pitkään aikaan, Annala sanoi aamukahdeksalta Suomen aikaa.

Presidentti Donald Trump on pärjännyt useissa osavaltioissa gallupeita paremmin, mikä ei Annalan mukaan ole suuri yllätys. Demokraattien haaveet ennakkosuosikki Joe Bidenin murskavoitosta ovat karisseet nopeasti.

– Trump kuroi Bidenin etumatkaa umpeen mielipidemittauksissa. Tiukka tästä tuli joka tapauksessa, mitään murskavoittoa tästä ei enää saa kummallekaan.

Yksi vaalien tähän asti mielenkiintoisimmista käänteistä nähtiin vaa'ankieliosavaltio Floridassa, jossa Trump voittaa, kuten hän teki myös 2016. Biden oli Floridan gallupeissa täpärästi Trumpin edellä, mutta presidentti on saanut etenkin Miamin kuubalaisamerikkalaisten keskuudessa ennakoitua vahvemman kannatuksen.

– Se on sillä lailla loogista, että demokraattipuolue on siirtynyt koko ajan enemmän vasemmalle ja ottanut askeleita pois keskitiestä. Floridassa on kuubalaisia, joille kaikella mikä liittyy mitenkään sosialismiin on äärimmäisen paha kaiku, Annala analysoi.

Biden itse ei ole erityisen vasemmistolainen poliitikko, mutta Trumpin kampanja on maalannut hänestä tehokkaasti kuvaa demokraattien vasemmistosiiven sätkynukkena.