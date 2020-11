Arizona on menossa Bidenille, mikä kirittää demokraatin voitonmahdollisuuksia – Trumpin ennustetaan vievän esimerkiksi Floridan, Ohion ja Iowan osavaltiot

Yhdysvalloissa presidentinvaalien tulos on vielä täysin auki aamupäivällä Suomen aikaa.

Viimeisimpänä Fox News ja uutistoimisto AP toivat hyviä uutisia demokraattien presidenttiehdokkaalle Joe Bidenille , joka on ennusteiden mukaan voittamassa Arizonassa. Ennusteet povaavan Bidenin voittavan myös Mainen osavaltiossa.

Arizona on yksi merkittävistä vaa'ankieliosavaltioista, ja perinteisesti alueella on tuettu republikaaneja. Istuva presidentti ja nyt jatkokautta tavoitteleva republikaani Donald Trump voitti Arizonassa vuonna 2016.

Trump on jo julistanut omasta mielestään voittaneensa vaalit, vaikka ääntenlasku on vielä kesken ja tilanne voi kääntyä kumpaan suuntaan tahansa. Biden on niin ikään sanonut tilanteen näyttävän omalta kannaltaan hyvältä, mutta hän on painottanut, ettei voittajan julistaminen ole ehdokkaiden tehtävä.

Trump väitti myös kannattajilleen pitämässään puheessa, että vaalit olisivat olleet vilpilliset. Mitään todisteita tästä ei ole, mutta tämä jatkaa Trumpin linjaa, jossa hän on pyrkinyt koko vaalien ajan maalaamaan kuvaa niistä epärehellisinä.

Trump näyttää vievän Floridan

Biden oli toivonut pikaista voittoa Floridasta ottaakseen niskalenkin istuvasta presidentistä, mutta tällä hetkellä republikaani Trump näyttää olevan menossa Floridassa vahvasti kohti voittoa. Näin ovat ennustaneet muun muassa CNN:n, NBC:n ja Fox Newsin vaaliennusteet.

Trump näyttää päihittävän mielipidekyselyt, sillä Bidenilla oli gallupeissa niukka johto Floridassa. Presidentti on saamassa odotettua vankemman kannatuksen etenkin Miamin metropolialueella, jossa perinteisesti republikaaneja äänestävien kuubalaisamerikkalaisten osuus väestöstä on merkittävä.

Floridan voitto on Trumpille välttämätön, jos hän mielii jatkokaudelle. Bidenin voittomahdollisuuksia tappio Floridassa ei vielä tuhoa.

Lisäksi Trumpille ennustetaan voittoa Texasissa, jota on pidetty perinteisesti republikaanien kannatusalueena. Näissä vaaleissa galluptilanne on ollut siellä tasainen.

Ruostevyöhykkeen ääntenlasku vie aikaa

Yhdysvaltalaiskanavat ennustavat Trumpin vievän voiton myös Ohion osavaltiossa, jota on pidetty tärkeänä hänen mahdollisen uudelleenvalintansa kannalta. Näin ennustavat muun muassa CNN ja NBC News. Lisäksi yhdysvaltalaismedia povaa hänelle voittoa Iowan vaa'ankieliosavaltiossa.

Trumpin viime vaaleissa voittamissa "ruostevyöhykkeen" osavaltioissa Michiganissa, Wisconsinissa ja Pennsylvaniassa ääntenlaskun odotetaan kestävän vielä pitkään, ja tilanne näyttää toistaiseksi tasaiselta.

Vaikka Biden häviäisi Pennsylvaniassa, voitto Arizonassa saattaa riittää hänelle vaalivoittoon.

CNN:n ennusteen mukaan kokonaistilanne oli aamukymmenen aikoihin Suomen aikaa se, että Bidenilla olisi takanaan 220 valitsijamiestä ja Trumpilla 213.