Voimasuhteet Yhdysvaltojen kongressissa vaikuttavat pysyvän entisellään ääntenlaskennan ollessa kesken – republikaanien "punainen muuri" näyttää pitävän senaatissa, demokraatit yhä vahvoilla edustajainhuoneessa

Yhdysvaltojen senaatti näyttää todennäköisesti pysyvän republikaanipuolueen hallussa. Vaikka demokraatit ovat mediaennusteiden mukaan saamassa senaattipaikat Arizonassa ja Coloradossa, Alabaman paikan menettäminen republikaaneille horjuttaa mahdollisuuksia enemmistön saavuttamiseen senaatissa.

Senaatin paikoista on tässä vaalissa auki 35 kappaletta. Jotta demokraatit saisivat 51 paikan enemmistön satapaikkaisessa senaatissa, heidän on voitettava tässä vaalissa ainakin 16 paikkaa. Iltapäivällä Suomen aikaa demokraatit näyttivät olevan voittamassa 12 paikkaa, kertoivat muun muassa Fox News ja New York Times. Samaan aikaan enää kuudesta paikasta oli epäselvyyttä, joten demokraattien on voitettava niistä neljä, jotta he saisivat varman enemmistön senaattiin.

Jos senaatin paikat jakautuvat 50–50, varapresidentti ratkaisee tasaäänestykset.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Epävarmoja paikkoja on Alaskassa, Michiganissa, Mainessa ja Pohjois-Carolinassa. Georgiassa paikkoja on jaossa kaksi.

Yhdysvaltain kongressi on jaettu kahteen kamariin: senaattiin ja edustajainhuoneeseen. Kuluvalla kaudella republikaaneilla on ollut 53 senaattoria ja demokraateilla 47. Edustajainhuone taas koostuu 435 paikasta, joista vuoden 2018 vaalien jälkeen 232 oli demokraattien hallussa ja 198 republikaaneilla.

Georgian toinen senaattori selviää tammikuussa

Georgiassa senaatin poikkeusvaalissa valitaan uusi senaattori republikaani Johnny Isaksonin tilalle. Hän jätti paikkansa viime joulukuussa terveyssyihin vedoten. Koska yksikään ehdokkaista ei saanut yli puolta äänistä, vaalissa järjestetään tammikuussa toinen kierros, jolle etenevät äänistä suurimman osuuden saanut demokraattihaastaja Raphael Warnock ja toisena äänissä tullut istuva senaattori, republikaani Kelly Loeffler.

Toisesta Georgian senaattipaikasta kamppailevat istuva republikaanisenaattori David Perdue ja demokraattien Jon Ossoff. Kun äänistä on laskettu yli 90 prosenttia, Perdue on noin neljän prosenttiyksikön johdossa Ossofiin nähden.

Myös Alaskassa tuloksen saaminen kestää kauan, sillä postiääniä aletaan laskea vasta noin viikon kuluttua. Alaska on tyypillisesti ollut kallellaan republikaaneihin päin, mutta demokraatti Al Grossin voitto istuvasta senaattorista Dan Sullivanista on mahdollisuuksien rajoissa. Vaalipäivänä annetuista äänistä valtaosan sai republikaanien Sullivan, mutta äänistä on laskettu arviolta vasta reilu kolmasosa.

Kiivasta kampanjointia käytiin myös Pohjois-Carolinassa, jossa tulosta ei ole vielä julistettu. Republikaanisenaattori Thom Tillis on kuitenkin jo julistautunut voittajaksi, vaikka ääniä on vielä laskematta ja hänen johtonsa demokraattien Cal Cunninghamiin on alle kahden prosenttiyksikön luokkaa.

Etelä-Carolinassa republikaanisenaattori Lindsey Graham säilyttää paikkansa, sillä taakse jäi haastaja Jaime Harrison. Kisa oli tiukka, ja Harrison oli kerännyt ennätysmäärät kampanjarahoitusta.

Republikaanit pärjäsivät hyvin myös Texasissa, Montanassa ja Kentuckyssa, jossa senaatin enemmistöjohtaja Mitch McConnell piti paikkansa helposti.

Yksi merkittävä takaisku demokraattien haaveille oli myös istuvan republikaanisenaattorin Joni Ernstin voitto Iowassa. Ernstin demokraattihaastaja Theresa Greenfield on tunnustanut tappionsa. Ernst ja Greenfield olivat olleet gallupeissa käytännössä tasoissa.

Iowa oli yksi puolueen parhaista tilaisuuksista kukistaa istuva republikaanisenaattori.

Edustajainhuone pysyy demokraateilla

Kongressin edustajainhuoneessa demokraatit pitivät kiinni enemmistöstään, mutta toistaiseksi on epäselvää, onko enemmistöosuus kasvamassa.

Edustajainhuoneen demokraattipuhemies Nancy Pelosi lausui olevansa "erittäin, erittäin ylpeä", että puolue voi sanoa pysyvänsä vallassa edustajainhuoneessa.

Yhden historiallisen muutoksen tiedetään jo tapahtuneen edustajainhuoneessa: New Yorkista valitut, demokraattien Ritchie Torres ja Mondaire Jones ovat ensimmäiset avoimesti homoseksuaalit mustat kongressiedustajat maan historiassa, kertoo muun muassa BBC.

Jatkokauden itselleen varmistivat myös "The Squad"-nimellä tunnetut demokraattien naisedustajat Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley, Rashida Tlaib ja Ilhan Omar.

New York Timesin tulosennusteen mukaan iltapäivällä Suomen aikaa republikaanit olivat saamassa suurella varmuudella 181 paikkaa ja demokraatit 190 paikkaa, ja 64 paikan kohtalo oli vielä ilmassa. Republikaaniehdokas todennäköisesti syrjäyttää istuvan demokraatin ainakin Minnesotassa, Etelä-Carolinassa, New Mexicossa, Oklahomassa ja kahden paikan verran Floridassa, kun taas demokraatit ovat viemässä kahdelta republikaaniedustajalta paikat Pohjois-Carolinassa.

Jotta republikaanit saisivat enemmistön edustajainhuoneessa, heidän pitäisi voittaa 21 uutta paikkaa.

----

Lähteenä myös AFP