Trump on omasta mielestään voittaja, uhkaa korkeimmalla oikeudella – Bidenin mielestä voittajan julistaminen ei ole ehdokkaiden asia

Yhdysvaltain presidentinvaalien ratkaisua joudutaan vielä odottamaan, mahdollisesti pitkäänkin. Täpärä laskentatilanne sai keskiviikkona aamupäivällä Suomen aikaa uuden käänteen, kun presidentti Donald Trump sanoi jo omasta mielestään voittaneensa vaalit. Valkoisessa talossa puhuneen republikaanipresidentin väite voitosta on kuitenkin virheellinen, sillä merkittävä määrä ääniä on edelleen laskematta ja tuloksen selviämisessä voi kestää jopa useita päiviä.

Trump sanoi puheessaan myös aikovansa pyytää korkeinta oikeutta lopettamaan "äänestyksen". Hänen mukaansa vaaleissa olisi tapahtunut vilppiä, mutta hän ei esittänyt väitteilleen mitään perusteita.

– Haluamme äänestyksen loppuvan. Emme halua heidän löytävän yhtään ääniä neljältä aamulla ja lisäävän niitä listoihin, Trump sanoi.

Äänestys oli jo ohitse Trumpin puhuessa, joten yhdysvaltalaisessa mediassa ja muualla tulkittiin Trumpin tarkoittavan postiäänten laskemisen keskeyttämistä. CNN:n mukaan Trumpin sanavalinnassa oli todennäköisesti kyse siitä, että hän pyrki tietoisesti harhauttamaan äänestäjiään sekoittamalla äänestämisen ja ääntenlaskun keskenään.

Trump viittasi asiaan jo aiemmin Twitterissä syyttäessään "heitä" eli ilmeisesti demokraatteja "vaalien varastamisesta".

– Emme ikinä anna heidän tehdä sitä. Ääniä ei voi antaa sen jälkeen, kun äänestyspaikat ovat sulkeutuneet! hän kirjoitti.

Twitter merkitsi tviitin sisällön kiistanalaiseksi ja varoitti, että se saattaa sisältää harhaanjohtavaa tietoa vaaleista. Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Twitter varoittaa Trumpin tviittien oikeellisuudesta.

Trump myös julisti Twitterissä "suurta voittoa".

Puheessaan Trump myös luetteli voittojaan eri osavaltioissa. Trump sai erityiset suosionosoitukset yleisöltä sanoessaan, että hän on voittamassa Pennsylvanian. Tosiasiassa osavaltion voittajaa on liian aikaista ennustaa.

Biden voitonriemuinen, mutta hillitympi

Hillitymmin, mutta silti voitonriemuisesti kannattajilleen puhui myös demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden, joka sanoi uskovansa vaalivoiton olevan tulossa. Biden sanoi puheessaan kotikaupungissaan Wilmingtonissa Delawaren osavaltiossa tilanteen näyttävän hyvältä, mutta painotti, ettei tulos ole selvillä ennen kuin joka ikinen ääni on laskettu.

– Kärsivällisyytenne on kiitettävää, hän lausui kannattajilleen lavalla riisuttuaan maskinsa.

Mukana lavalla oli niin ikään maskiin pukeutunut puoliso Jill Biden.

Biden myös huomautti, ettei ole hänen tai Trumpin tehtävä julistaa voittajaa, vaan se on äänestäjien asia. Hän muistutti, että tuloksen selviämisessä voi kestää tavallista pidempään esimerkiksi postiäänten suuren määrän vuoksi.

Bidenin vaalikampanjan edustaja on tuominnut voimakkaasti Trumpin kommentit. Kampanjan mukaan ne ovat törkeitä ja ennenkuulumattomia.

Tilanne on monin paikoin täpärä

Ääntenlasku on monissa vaa'ankieliosavaltioissa kesken ja voi viedä pisimmillään siis päiviä.

Trump näyttää voittavan hänen kannaltaan erittäin tärkeän Floridan osavaltion. Floridan voitto on Trumpille välttämätön, jos hän mielii jatkokaudelle. Bidenin voittomahdollisuuksia tappio Floridassa ei vielä tuhoa. Etukäteisgallupeissa tilanne oli tasainen, mutta kun äänistä oli laskettu yli 95 prosenttia, Trumpilla oli satojentuhansien äänien johto ja hän oli saanut äänistä noin 51 prosenttia.

Trump näyttää pitävän odotetusti myös Texasin, kun noin 95 prosenttia äänistä oli laskettu. Ennusteet lupaavat Trumpin vievän voiton myös Ohion osavaltiossa, jota on pidetty tärkeänä hänen mahdollisen uudelleenvalintansa kannalta. Kun 90 prosenttia äänistä oli laskettu, Trump oli varsin selvässä johdossa. Lisäksi kansainvälisessä mediassa povataan hänelle voittoa Iowan vaa'ankieliosavaltiossa.

Biden petrasi Pennsylvanian postiääniä laskettaessa

Trumpin viime vaaleissa voittamissa "ruostevyöhykkeen" osavaltioissa Michiganissa, Wisconsinissa ja Pennsylvaniassa ääntenlaskun odotetaan kestävän, ja tilanne on toistaiseksi epäselvä. Laskennassa painottuvat tässä vaiheessa äänestyspäivän äänet, sillä ennakkoon annettuja ääniä lasketaan vasta myöhemmin. Ennakkoäänissä Bidenin odotetaan menestyvän hyvin, joten tilanne voi siksi tasoittua merkittävästikin, vaikka Trump nyt johtaakin. Erityisesti Pennsylvanian ääniä saatetaan laskea pitkäänkin.

New York Times -lehden mukaan Biden oli saanut Pennsylvaniassa huomattavan osan postitse annetuista äänistä. Jos tilanne pysyisi samana ääntenlaskun edetessä, Bidenilla olisi mahdollisuus voittoon koko osavaltiossa, lehti arvioi.

Vaikka Biden häviäisi Pennsylvaniassa, voitto Arizonassa saattaisi riittää hänelle vaalivoittoon. Arizona on yksi merkittävistä vaa'ankieliosavaltioista, ja perinteisesti alueella on tuettu republikaaneja. Istuva presidentti Trump voitti Arizonassa vuonna 2016. Keskiviikkona aamupäivällä tilanne Arizonassa oli hiuksenhienosti Bidenin eduksi, kun äänistä oli laskettu runsaat 80 prosenttia.

Trumpin vihjailut kirvoittivat kommentteja suomalaispoliitikoilta

Trumpin puhe, jossa hän sanoi voittavansa vaalit ja aikovansa pyytää korkeimmalta oikeudelta ennakkoäänten laskemisen keskeyttämistä, kirvoitti kommentteja suomalaispolitiikoilta.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoi Twitterissä, että vihjaus ääntenlaskun lopettamisesta oli "kummallisesti sanottu".

– Onneksi ääntenlaskua ei lopeteta, vaikka Trump sitä pyytäisi, hän kirjoitti.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki tviittasi, että ikävä kyllä uutinen ei tullut "autoritaarisesta kehitysmaasta vaan demokratian ja vapauden maasta".

Eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Satu Hassi (vihr.) tviittasi, että keskiviikkona Suomen aikaa voittajaksi julistautuessaan Trump "ei todellakaan näyttänyt eikä kuulostanut ihmiseltä, joka tietää voittaneensa". Hassin mielestä suomalaisen korvissa puhe "liiallisesta ääntenlaskennasta" kuulostaa käsittämättömältä.

– Vaalitulostahan ei ole ennen kuin kaikki äänet on laskettu, hän sanoi Twitterissä.

SDP:n europarlamentaarikon Eero Heinäluoman mielestä taas sekä demokraattien Joe Biden että Trump olivat aamun esiintymisissä epävarmoja.

– Trump lupasi vievänsä vaalit korkeimpaan oikeuteen. Vuosi 2000 näyttää toistuvan. Vaalitulosta saadaan odottaa. Oikeusvaltiokeskustelulle näyttäisi olevan tilaa myös Atlantin toisella puolella, Heinäluoma tviittasi.

Vuonna 2000 kisa oli erittäin tiukka demokraattien Al Goren ja republikaanien George W. Bushin välillä. Lopulta Bushin voitto ratkesi korkeimman oikeuden päätöksellä.

Niikko ennakoi likapyykkiä

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko (ps.) ennakoi Twitterissä, että vaaleista tulee vielä aikamoinen likapyykki. Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö puolestaan tviittasi, että vihjailu ääntenlaskennan lopettamisesta on "hurjaa".

– Demokratia on vaakalaudalla, jos valtaapitävät ilmaisevat halveksuntaansa vapaita vaaleja kohtaan. Epävakaus ja ääriliikkeet siinä vain kasvavat, Niinistö kirjoitti.

Kokoomuksen Elina Lepomäki kirjoitti englanniksi, että demokratiassa jokainen ääni lasketaan ja jokaisella äänellä on merkitystä.

– Dear USA, we count on you on this – whatever the outcome (Rakas USA, luotamme teihin tässä – mikä tahansa lopputulos onkin), hän tviittasi.

STT-työryhmä: Anssi Rulamo, Arttu Mäkelä, Milja Rämö, Sanna Raita-aho, Anne Salomäki, Mimma Lehtovaara, Niilo Simonjoki