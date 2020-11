Tutkija: Yhdysvaltojen voimakas jakautuminen jatkuu – Trumpissa vetoaa politiikka, ei henkilö

Yhdysvaltain historian dosentti Markku Ruotsila ei pidä yllättävänä Yhdysvaltojen vaalien tasaista tilannetta. Hän sanoo, että voimakas kahtiajakautuminen on ollut Yhdysvaltojen tilanne jo pitkään.

– Siellä on vain kaksi täysin eri Amerikkaa, jotka asuvat sillä samalla maantieteellisellä alueella, Ruotsila sanoo STT:lle.

Ruotsilan mielestä sekä suomalaisessa että amerikkalaisessa vaaliennakoinnissa esillä ollut kansakunnan yhdistäminen on käytännössä mahdottomuus.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Se on hyvin hyvin vaikeaa, koska nämä kaksi Amerikkaa ovat ihan perusperiaatteista, ihmiskäsityksestä lähtien, ihan eri mieltä. Niitä ei voi yhdistää joksikin synteesiksi, kahta täysin päinvastaista ihmiskuvaa ja maailmankuvaa. Jompikumpi niistä voittaa tai sitten ne jatkavat tällaista vihanpitoa, ja se näkyy aina välillä myös väkivaltana, Ruotsila arvioi.

Hän korostaa, että jo ennakkokyselyiden mukaan Trumpissa on vedonnut nimenomaan hänen tarjoamansa politiikka. Bideniä on pidetty henkilönä "sivistyneempänä ja mukavampana", mutta hänen politiikkansa taas ei ole ollut hyväksyttävää puolelle amerikkalaisista.

– Biden oli paljon paljon suositumpi henkilönä, mutta kun kysyttiin, kumpi ehdokkaista on haastatellun kanssa samaa mieltä asiakysymyksissä, Trump voitti hyvin selvästi, Ruotsila sanoo.

"Eliitin neuvot" ärsyttävät puolta amerikkalaisista

Ruotsilan mielestä on odotettavissa, että kummankin puolen äärilaidoilla voi puhjeta myös väkivaltaisia reaktioita toisen puolen voitosta.

Trumpin esiin nostamia oikeustoimia Ruotsila ei pidä kovin yllättävinä aiempaa taustaa vasten. Myös demokraatit ovat aiemmin turvautuneet oikeustoimiin arvioidessaan, että niistä olisi heille hyötyä.

– Oikeuslaitos Yhdysvalloissa, juristit ja kaikki tämä, niiden merkitys siinä järjestelmässä on ihan toista luokkaa kuin eurooppalaisessa järjestelmässä. Ne ovat osa sitä, eivät ne ole sen uhka, Ruotsila sanoo.

Ruotsilan mukaan on keskeistä ymmärtää, että suuri osa amerikkalaisista vastustaa ajattelua, jossa Trumpia pidetään uhkana demokratialle ja uudelleenvalintakin olisi jotenkin väärin.

– Tätä juuri noin puolet amerikkalaisista siinä järjestelmässä vastustaa: on poliittinen eliitti ja media, jotka kertovat ylhäältä päin, miten pitäisi ajatella ja toimia, ja jos he äänestävät väärin, niin se ei ole aitoa demokratiaa. Tämä on niiden ihmisten tuntemus, jotka ovat jo toisen kerran Trumpia äänestäneet, ja nähtävästi vielä suuremmassa määrin kuin edellisellä kerralla, Ruotsila sanoo.