Presidenttikisa on ollut tiukka Michiganissa ja kyseessä on tärkeä vaa'ankieliosavaltio. Osavaltiossa on tarjolla yhteensä 16 valitsijaa. Voittoon valitsijoita tarvitaan yhteensä 270.

CNN:n vaaliseurannan perusteella Bidenilla olisi Michiganin jälkeen kasassa 253 valitsijaa ja Trumpilla 213.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Edellisissä vaaleissa vuonna 2016 istuva presidentti Donald Trump voitti Michiganissa.