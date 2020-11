Trumpin vaalitiimi puuttuu oikeustoimin ääntenlaskuun myös Georgiassa

Yhdysvalloissa istuvan presidentinkampanjatiimi ja republikaanipuolue puuttuvat oikeustoimin ääntenlaskuun myös Georgiassa, joka on yksi vaalien vaa'ankieliosavaltioista. Asiasta kertoo uutistoimisto AP

Haasteen mukaan osavaltion aikarajan jälkeen tulleita ääniä olisi sekoitettu ajoissa tulleiden äänten joukkoon, kertoo Washington Post.

Georgia on yksi keskeisistä vaa'ankieliosavaltioista, joissa Trumpin on kerrottu johtaneen ääntenlaskentaa. Demokraattihaastaja Joe Biden on kuitenkin kuronut etumatkaa kiinni ennakkoäänten laskennan edetessä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Trumpin vaalikampanja kertoi aiemmin ryhtyvänsä oikeustoimiin keskeyttääkseen ääntenlaskennan väliaikaisesti Pennsylvaniassa, joka on tärkeä vaa’ankieliosavaltio.

Uutistoimisto AFP:n mukaan kampanja muun muassa syyttää vaaliviranomaisten kieltäneen Pennsylvaniassa vaalitiimin ”tarkkailijoita” lähestymästä ääntenlaskijoita. Tarkkailijoiden on käsketty kampanjan mukaan pysyä vähintään 25 jalan eli 7,6 metrin päässä ääntenlaskijoista.

Trumpin vaalitiimi on ryhtynyt samankaltaisiin toimiin myös Michiganissa ja Wisconsinissa, jotka ovat yhtälailla keskeisiä taistelutantereita presidenttikisassa.

Trumpin tiimi: Äänet laskettava uusiksi Wisconsinissa

Trumpin kampanja kertoo myös pyytäneensä paikallista tuomioistuinta keskeyttämään ääntenlaskun Michiganissa, ilmenee kampanjan nettisivuilla julkaistusta lausunnosta. Kampanjapäällikkö Bill Stepien perustelee allekirjoittamassaan lausunnossa oikeustoimia sillä, että Trumpin tiimillä ei ole ollut pääsyä tarkkailemaan ääntenlaskua useissa Michiganin ääntenlaskupaikoissa.

Lausunnon mukaan Trumpin kampanja vaatii, että ääntenlasku lopetetaan siksi aikaa, kunnes pääsy taataan ja Trumpin tiimi pääsee tarkistamaan äänet myös siltä ajalta, kun he eivät olleet paikalla.

Michiganin osavaltion oikeusministerin Dana Nesselin edustaja Ryan Jarvi on CNN:n mukaan kertonut, että vaalit on järjestetty osavaltiossa avoimesti.

– Pääsy on mahdollistettu molemmille puolueille ja yleisölle, Jarvi lisää uutiskanavan mukaan.

Michiganissa on jaossa voittajalle 16 valitsijamiestä. Biden johti Trumpia prosentein 49,5–48,8, kun äänistä oli laskettu 94 prosenttia.

Lisäksi Trumpin kampanjasta ilmoitettiin aiemmin, että Trump aikoo vaatia Wisconsinissa äänten uudelleenlaskemista. Kampanjajohtajan mukaan kampanja epäilee useiden Wisconsinin piirikuntien ääntenlaskennan oikeellisuutta.

Myös Wisconsin on yksi vaalien vaa'ankieliosavaltioista, joiden voittaminen olisi tärkeää kummallekin ehdokkaalle.

Biden valmistautuu oikeustoimiin keräyksellä

Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden on aloittanut keräyksen, jonka tarkoituksena on valmistautua mahdollisiin presidentinvaaleja koskeviin oikeustoimiin, kertoo CNN.

Biden on lähettänyt asiaa koskevan tviitin, jossa hän kehottaa lahjoittamaan Biden Fight Fund -rahastoon.

– Varmistaaksemme, että kaikki äänet lasketaan, perustamme suurimman koskaan luodun keräyksen vaalien turvaamiseksi. Donald Trump ei saa päättää tämän vaalin lopputulosta – Amerikan kansa tekee sen, Biden tviittasi.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.