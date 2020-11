Biden ottanut kaulaa Trumpiin mediaennusteissa – monia keskeisiä osavaltioita odotetaan yhä

Yhdysvaltain presidentinvaalien ääntenlaskenta on edelleen kesken. Demokraattien presidenttiehdokasjohtaa istuvaa presidenttiävalitsijoiden määrässä esimerkiksi CNN :n ennusteen mukaan 253–213.

Voittoon tarvitaan 270 valitsijaa.

CNN on ollut ennusteissaan varovaisempi kuin jotkut toiset yhdysvaltalaismediat. Uutiskanava ole vielä katsonut Bidenia esimerkiksi Arizonan osavaltion voittajaksi, toisin kuin esimerkiksi Fox News ja uutistoimisto AP ovat tehneet. Sen takia niiden luvut näyttävät Bidenille suurempaa johtoa, 264–214. BBC on laskenut valitsijamiesten määräksi 243–214, New York Times puolestaan 253–214.

Trumpin kohdalla yhden valitsijan ero CNN:n ja muiden välillä selittyy sillä, että hän on saanut muiden medioiden mukaan taakseen Mainessa jaossa olleen viimeisen valitsijan.

Biden on siis ennusteiden mukaan joko 6–27:n valitsijan päässä presidenttiydestä. Mikäli Biden saa pidettyä johtonsa Arizonassa ja Nevadassa, näyttäisi hän useiden ennusteiden perusteella saavan täyteen tarvittavat 270 valitsijaa.

Ennusteissa otetaan huomioon äänestyspaikkojen sijainnit ja ennakkoäänten määrä

Mediataloilla on erilaisia tapoja tehdä ennusteita. AP käyttää jokaisessa osavaltiossa avustajia, jotka kokoavat äänestystuloksia eri alueilta. Lisäksi uutistoimiston toimittajat keräävät ääniä osavaltiotasolla ja digitaalisista tietokannoista.

Näiden vaalien suuren ennakkoäänimäärän vuoksi AP on kehittänyt myös VoteCast-sovelluksen, joka auttaa keräämään dataa esimerkiksi siitä, kuinka moni ihminen äänesti ennakkoon. Myös tämä auttaa ennustuksen tekemisessä.

AP ei yleensä julista osavaltion voittajia esimerkiksi silloin, jos ehdokkaiden välillä on vähemmän kuin 0,5 prosenttiyksikön ero tai jos vaikuttaa siltä, että ääniä joudutaan laskemaan uudelleen.

CNN taas laskee ennustuksiinsa mukaan sen, mistäpäin osavaltiota äänet tulevat, mitä ääniä on jo laskettu ja paljonko ääniä on kokonaismäärästä laskettu. Ennustuksien tekoon tarvitaan niin ennakkoääniä kuin vaalipäivänä äänestäneiden ääniä, jotta niistä saadaan luotettavia. Ennusteissa huomioidaan esimerkiksi se, onko ehdokkaan äänimäärään laskettu jo mukaan ne alueet, joissa hän on tyypillisesti vahvoilla. Jos osavaltion eri osien äänet ovat hyvin edustettuina, se antaa jo paremmat mahdollisuudet ennusteiden tekoon.

Ennustuksissaan muita tavallisesti rohkeampi Fox News on kehittänyt myös oman Fox News Voter Analysis -sovelluksen kerätäkseen dataa ihmisten äänestystavoista ja -paikoista. Vaaliennusteiden julkistamisesta päättää kanavan nimeämä oma vaaliennusteisiin erikoistunut asiantuntijaryhmä.

Ennuste Bidenin voitosta Arizonassa hermostutti Trumpin kampanjan

Fox News ja AP ehtivät jo eilen julistaa Joe Bidenin voittaneen Arizonan osavaltion. Etenkin Fox Newsin ennuste synnytti New York Timesin mukaan ärtymystä Trumpin kampanjatiimissä. Trump on nimennyt Fox Newsin aiemmin suosikkikanavakseen, vaikka onkin myös hermostunut kanavan uutisista presidenttikautensa aikana.

Fox Newsin vaaliennusteyksikön päällikkö Arnon Mishkin perusteli päätöstä Washington Postin mukaan sanomalla, että kanavan laskelmien mukaan presidentillä ei ollut mahdollisuutta kuroa enää umpeen Bidenin johtoasemaa. AP taas perusteli päätöstään sillä, että jäljellä olevat äänet olivat uutistoimiston mukaan Bidenin vahvoilta kannatusalueilta.

– Kun äänistä oli laskettu 80 prosenttia, Biden oli viisi prosenttiyksikköä edellä, mikä tarkoitti noin 130 000 äänen eroa Trumpiin. Jäljellä olevat äänet olivat postiääniä muun muassa Maricopan kaupungista, joka on Bidenin vahvaa kannatusaluetta. Näillä äänillä Trump ei olisi voinut saada Bideniä kiinni, uutistoimisto kirjoitti.

Trumpin tiimi käynnistelee oikeustoimia

Merkittävistä osavaltioista odotetaan lisäksi vielä lisäksi muun muassa Nevadan ja Pennsylvanian ääniä. Nevadan ääntenlaskennan odotetaan valmistuvan paikallisen Reno Gazette Journalin mukaan mahdollisesti torstai-iltana Suomen aikaa. Pennsylvanian osalta tuloksia voidaan saada tämän päivän aikana suurista kaupungeista Philadelphiasta ja Pittsburghista, mutta koko tuloksen valmistuminen voi venyä jopa perjantaille.

Trumpin kampanja on kertonut, että se olisi ryhtynyt oikeustoimiin myös muun muassa Michiganissa ja Pennsylvaniassa, joissa vaalitiimi pyrkii keskeyttämään ääntenlaskennan.

Lisäksi Trumpin kampanjasta ilmoitettiin aiemmin, että Trump aikoo vaatia Wisconsinissa äänten uudelleenlaskemista.

STT-Työryhmä: Arttu Mäkelä, Mari Areva, Sanna Raita-aho, Olli-Pekka Paajanen