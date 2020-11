Ylen etiikkapäällikkö pitää kovana tv-kanavien ratkaisua keskeyttää Trumpin puhe – "Me näytämme, emme pimitä"

Yleisradion journalististen standardien ja etiikan päällikkö Timo Huovinen pitää äärimmäisen kovana ratkaisuna, että merkittävän presidenttiehdokkaan tv-puhe keskeytetään kesken suoran lähetyksen. Hän ei usko, että Suomessa olisi toimittu näin.

– Me näytämme, emme pimitä, Huovinen sanoo STT:lle.

Yhdysvalloissa useat tv-kanavat keskeyttivät viime yönä suoran tv-lähetyksensä kesken istuvan presidentin Donald Trumpin puheen, koska tämä levitti väärää tietoa vaaleista.

Huovisen mukaan Suomessa käytäntöjä ohjaavat suomalainen lainsäädäntö ja journalistiset ohjeet.

Sananvapauslain mukaan "ei viestintään saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä ottaen huomioon sananvapauden merkitys kansanvaltaisessa oikeusvaltiossa." Journalistin ohjeissa taas sanotaan, että journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen ja että heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.

– Luotan suomalaiseen lukijaan, kuulijaan ja katselijaan. Hänen on saatava muodostaa oma näkemyksensä asiasta, Huovinen kertoo.

Luotettavuus päihittää nopeuden

Jos Yle päättää tehdä jostain tilaisuudesta suoran lähetyksen, samalla varaudutaan siihen, että lähetyksessä esitettyjä asioita käydään läpi journalistien ja asiantuntijoiden voimin.

– Ketään ei päästetä vapaasti puhumaan, Huovinen kuvaa.

Hän ei muista, että Ylellä olisi koskaan keskeytetty lähetystä olennaisten puheenvuorojen vielä ollessa menossa. Esimerkiksi hallituksen tiedotustilaisuudesta saatetaan toki siirtää lähetys kesken tilaisuuden studioon, mutta silloin kaikki keskeiset asiat on jo sanottu ja antia ryhdytään analysoimaan.

Syyskuussa 2015 Yle lähetti silloisen pääministerin Juha Sipilän (kesk.) nauhoitetun puheen sekä televisiossa että radiossa. Tässä poikkeuksellisessa puheessa hän vetosi suomalaisiin talouden vaikeassa tilanteessa. Ylen julkaisujen johtaja Ismo Silvo perusteli puheen lähettämistä sillä, että kuuluu julkisen palvelun tehtävään edistää koko Suomen kattavaa julkisuutta ja että pääministerin puhe luo joka tapauksessa yhteiskunnallista keskustelua.

Nykytekniikka on mahdollistanut sen, että eri mediat välittävät yhä useammista tilaisuuksista suoria lähetyksiä. Vaikka nopeuskilpailu on kova, on tärkeysjärjestys Huovisen mukaan selvä.

– Jos nopeus ja luotettavuus ovat vastakkain, niin luotettavuus voittaa.