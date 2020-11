Trumpin kampanjatiimin oikeuskanteiden mahdollisuudet vaikuttaa vaalitulokseen ovat pienet – "Suuri osa niistä on ihan puhdasta viivytystä"

Donald Trumpin kampanjatiimin oikeuskanteet ovat lähinnä ajan pelaamista, ja niillä tuskin on suurta vaikutusta vaalien lopulliseen tulokseen. Näin arvioivat STT:n haastattelemat asiantuntijat.

Jatkokautta presidenttinä havitteleva Donald Trump on esittänyt väitteitä vaalivilpistä, mutta väitteiden tueksi ei ole löydetty todisteita. Trumpin kampanja on nostanut ääntenlaskentaan liittyviä kanteita useissa osavaltioissa. Kanteita on nostettu ainakin Michiganissa, Pennsylvaniassa ja Georgiassa.

Ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija Maria Annala näkee, että valtaosalla Trumpin kampanjan oikeusjutuista ei ole mahdollisuutta vaikuttaa lopputulokseen.

– Vaikuttaa että ainakin suuri osa niistä on ihan puhdasta viivytystä, Annala sanoo.

Esimerkiksi oikeusjutut, joissa Trumpin kampanja yrittää saada omia vaalitarkkailijoitaan ääntenlaskentapaikoille, ovat Annalan mukaan pelkkää viivytystä. Ääntenlaskenta etenee koko ajan, ja vaikka Trump voittaisi näitä juttuja, se ei vaikuttaisi laskennan tulokseen.

"Iso kuva tuskin muuttuu"

Annalan mukaan toistaiseksi nostetuista oikeusjutuista ainoa realistiselta vaikuttava on Pennsylvanian tapaus, jossa kyse on siitä, saako yli kolme päivää vaalien jälkeen saapuneita postiääniä laskea. Trumpin kampanja on yrittänyt saada asiaan muutosta oikeusteitse. Tapaus oli kertaalleen Yhdysvaltain korkeimman oikeuden edessä viime viikolla. Tuolloin oikeus ei ottanut kantaa suuntaan eikä toiseen, mutta jätti auki mahdollisuuden palata asiaan vaalien jälkeen.

Annala muistuttaa, että Pennsylvanian lopullinen äänten marginaali ei ole vielä tiedossa, kuten ei sekään, kuinka paljon myöhään saapuvia postiääniä on.

– Jos niitä on enemmän kuin lopullinen ero ehdokkaiden välillä, sillä voi olla oikeasti merkitystä.

Kansainvälisen oikeuden professorin Martti Koskenniemen mukaan mahdollisuus siihen, että oikeusjutut vaikuttaisivat vaalitulokseen, on hyvin pieni.

– Pidän erittäin epätodennäköisenä, että tuomioistuin puuttuisi tähän kysymykseen sillä tavalla, että se ratkaisisi tämän vaalin sisällön, Koskenniemi sanoo.

Samoilla linjoilla on Helsingin yliopiston oikeushistorian professori Jukka Kekkonen. Hän sanoo, että Yhdysvalloissa vallan kolmijaon rakenteista parhaiten toimii oikeuslaitos, vaikka Yhdysvaltojen demokratia on tällä hetkellä melkoisessa kriisissä.

– Uskon, että hyvin pienellä osalla näistä erilaisista kanteista saattaa olla jossain rajatussa mittakaavassa menestyksen mahdollisuuksia, hän sanoo.

Jos jokin kanne menestyisi, se johtuisi Kekkosen arvion mukaan enemmänkin siitä, että jossain vaiheessa ääntenlaskentaa oltaisiin oltu huolimattomia, ei varsinaisesta vilpistä.

– Voi hyvin olla, että jotain minimaalisia korjauksia tulee, mutta se iso kuva, että pystyttäisiin tulos muuttamaan, on tuskin mahdollista.

Kekkonen sanoo, että epäselvyydet on hyvä tutkia, mutta Trumpin ja tämän kampanjatiimin toiminta on ollut ennennäkemättömän röyhkeätä politikointia.

Pennsylvanialla ei välttämättä edes merkitystä lopputuloksen kannalta

Koskenniemen mukaan Yhdysvaltain korkein oikeus voisi mahdollisesti keskeyttää tiettyjen äänten laskemisen, kuten kävi Floridassa vuonna 2000. Jo laskettujen äänien mitätöimiseen ei ole käytännössä mitään mahdollisuutta.

Kaiken kukkuraksi voi olla, että päähuomion saaneella Pennsylvanialla ei lopulta ole edes merkitystä vaalien lopputuloksen kannalta. Vaikka Trump voittaisi Pennsylvanian, hän häviää vaalit, jos ei voita myös Georgiassa ja Arizonassa. Vaalit saattavat siis jo ratketa ilman Pennsylvaniaa ennen kuin oikeus edes ehtii ottaa asiaa käsittelyyn.

Annalan mukaan myös demokraateilla on valmius nostaa oikeusjuttuja, jos siitä katsotaan olevan hyötyä. Toistaiseksi demokraatit ovat odottaneet rauhassa ääntenlaskun etenemistä.

Kekkonen katsoo, että jos jokin Trumpin tai tämän kampanjatiimin kanteista menestyy, on mahdollista, että myös demokraatit nostavat vastakanteita.

Kekkonen pitää tämänhetkisen tietojen perusteella aika epätodennäköisenä, että mikään Trumpin kampanjan kanteista menee Yhdysvaltain korkeimman oikeuden käsiteltäväksi.

Hän uskoo, että jutut jäävät korkeintaan vetoomustuomioistuimen päätösten tasolle.

Uudelleenlaskennat tuskin muuttavat tulosta

Yksi Trumpin kampanjan reitti vaalituloksen muuttamiseen ovat uudelleenlaskennat. Monissa osavaltioissa laki joko edellyttää uudelleenlaskentaa marginaalin ollessa riittävän kapea tai antaa ehdokkaille mahdollisuuden vaatia sitä.

Esimerkiksi Wisconsinissa uudelleenlaskentaa saa vaatia, jos ero äänimäärissä jää alle yhteen prosenttiyksikköön. Tällä hetkellä se on toteutumassa, ja Trumpin kampanja on jo ilmoittanut vaativansa uudelleenlaskentaa siellä.

Osavaltion laajuiset uudelleenlaskennat ovat kuitenkin yleensä aiheuttaneet korkeintaan muutamien satojen äänien heilahduksia lopputulokseen. Siksi on hyvin epätodennäköistä, että Bidenin ja Trumpin noin 20 000 äänen ero Wisconsinissa muuttuisi ratkaisevasti.

Uudelleenlaskennat ovat myös kalliita. Trumpin kampanjan pitää miettiä, kannattaako sen kaataa miljoonia dollareita osavaltioihin, joiden tulos ei todennäköisesti kuitenkaan muutu. Kampanja on aloittanut jo rahankeruun tätä varten.

Wisconsinissa vuoden 2016 presidentinvaalien uudelleenlaskenta maksoi NPR:n mukaan 3,5 miljoonaa dollaria. Uudelleenlaskenta kasvatti Trumpin äänimäärää 131:llä.