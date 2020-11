Joe Biden julistettiin voittajaksi – Trump ilmoitti, etteivät vaalit ole vielä ohi

Biden on medioiden mukaan voittanut vaaleissa istuvan presidentin Donald Trumpin. Voittoon tarvitaan vähintään 270 valitsijaa. Esimerkiksi CNN ennustaa, että Biden vie voiton Pennsylvaniassa, mikä nostaa hänen valitsijamääränsä 273:een.

– On kunnia tulla valituksi johtamaan meidän suurta maatamme, Biden kommentoi Twitterissä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Hän lupaa olla kaikkien amerikkalaisten presidentti.

Trumpin mukaan Biden kiirehtii esittäytymään valheellisesti vaalien voittajana.

Trumpin mukaan vaalit eivät ole vielä ohi ja hän painottaa muun muassa sitä, miten hänen presidentinvaalikampanjansa on ryhtynyt useisiin oikeustoimiin ääntenlaskennan vuoksi. Hänen mukaansa osavaltioista saatuja tuloksia ei ole myöskään vahvistettu

Bidenista tulee järjestyksessään maan 46. presidentti. 77-vuotias Biden tavoitteli presidenttiyttä jo kolmatta kertaa. Aiemmat yritykset olivat vaaleihin 1988 ja 2008. Hän on myös maan entisen presidentin Barack Obaman entinen varapresidentti.

Bidenin rinnalle varapresidentiksi nousee kalifornialaissenaattori Kamala Harris, josta tulee tammikuussa Yhdysvaltain historian ensimmäinen nainen maan varapresidenttinä.

Hän on kolmas nainen, josta on tullut varapresidenttiehdokas. Lisäksi hän on ensimmäinen musta nainen sekä ensimmäinen aasialaistaustainen nainen varapresidenttiehdokkaana.

Trumpille ehti kertyä reilu 200 valitsijaa

Presidentistä äänestettiin virallisesti tiistaina, mutta ääntenlaskenta on pitkittynyt osittain muun muassa sen vuoksi, että postiääniä on annettu aiempaa enemmän koronatilanteen vuoksi.

Istuva presidentti Trump ehti medioiden antamaan voittoennusteeseen mennessä kerätä eri lähteiden mukaan joko 213 tai 214 valitsijaa.

Trump ehti vain hetkiä ennen voittoennusteen antamista toistaa Twitterissä väitteensä siitä, että hän on voittanut vaalit. Twitter on lisännyt Trumpin tviittiin huomautuksen, että virallista vaalitulosta ei ole vielä ilmoitettu.

Todellisuudessa Biden johti tuossa vaiheessa kisaa useissa tärkeissä vaa'ankieliosavaltioissa.

Trumpin kerrottiin aiemmin lähteneen Valkoisesta talosta Virginiassa sijaitsevalle golfkeskukselleen.

Hänen kampanjatiiminsä on ilmoittanut ryhtyvänsä oikeustoimiin useissa osavaltioissa ääntenlaskennan vuoksi.