Mielenosoitukset Valko-Venäjällä jatkuvat – kymmeniä pidätetty, Minskin keskustaan komennettu lukuisia poliisiautoja ja vesitykkejä

Valko-Venäjällä mielenosoittajat kerääntyivät tänäkin sunnuntaina vastustamaan maata itsevaltaisesti hallitsevaa Aljaksandr Lukashenkaa.

Useita tuhansia mielenosoittajia marssi Minskin keskustan läpi, johon on komennettu myös useita viranomaisten autoja ja vesitykkejä. Ihmisoikeusjärjestö Vjasnan mukaan ainakin 30 ihmistä on pidätetty.

Minskissä olevan AFP:n toimittajan mukaan keskustan verkkoyhteyksiä on rajoitettu ja metroasemia on suljettu.

Oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskaja vakuutti sunnuntaina, että mielenosoitukset jatkuvat "voittoon asti" ja että viimeisten kolmen kuukauden mielenosoitukset ovat näyttäneet, että viranomaiset ovat menettäneet valtansa ja sen oikeutuksen.

– Vallanpitäjät eivät halua antaa meille mahdollisuutta päättää, mitä maassamme seuraavaksi tapahtuu, Tsihanouskaja kirjoitti Telegram-kanavallaan.

Biden on aiemmin antanut tukensa Valko-Venäjän oppositiolle

Lauantaina Tsihanouskaja onnitteli Yhdysvaltojen seuraavaksi presidentiksi nousevaa demokraattien Joe Bideniä vaalivoitosta. Hän sanoi myös toivovansa, että hän ja Biden tapaisivat pian.

Biden on aiemmin antanut tukensa Valko-Venäjän oppositiolle ja luvannut laajentaa Lukashenkan hallintoa vastaan suunnattuja pakotteita.

– Tässä (vaalissa) oli kyse todellisesta ideoiden, poliittisten ohjelmien ja ryhmien kilvasta toisin kuin Valko-Venäjällä, jossa elokuun vaaleissa annetut äänet vain varastettiin. Yhdysvalloissa jokaisen äänestäjän ääni otettiin huomioon, hän kirjoitti.

Tsihanouskaja on saanut monista länsimaista tukea sille, että hän olisi Valko-Venäjällä elokuussa järjestettyjen presidentinvaalien todellinen voittaja. Maata jo kauan hallinnut Lukashenka julisti kuitenkin itsensä voittajaksi laajalti vilpillisinä pidetyissä vaaleissa, mikä käynnisti siitä asti jatkuneiden mielenosoitusten aallon maassa.

Tsihanouskaja pakeni pian vaalien jälkeen Liettuaan. EU on jo asettanut pakotteita Lukashenkalle ja monille hänen liittolaisilleen määräämällä matkustuskieltoja ja varojen jäädytyksiä. Lukashenka on kuitenkin kieltäytynyt luopumasta vallasta eikä oppositio ole pystynyt pakottamaan häntä eroamaan, joten maan poliittinen tilanne on pahasti jumissa.